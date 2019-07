Aliados de Trump crean un fondo mundial para el 'Brexit' La sintonía reciente entre el presidente de Estados Unidos y Boris Johnson es otra etapa de un extraño viaje IÑIGO GURRUCHAGA Londres Viernes, 26 julio 2019, 17:39

La relación entre Boris Johnson y Donald Trump será «sensacional», según el embajador de Estados Unidos, Woody Johnson, amigo personal del presidente. Colaboradores y simpatizantes ya han creado un fondo para favorecer el 'Brexit' y debilitar a la Unión Europea (UE). La relación entre el primer ministro y el ocupante de la Casa Blanca puede ser, sin embargo, tan extraña como ha sido hasta ahora.

'Word4Brexit', 'el mundo por el 'Brexit', ha sido fundada «por amigos de Reino Unido en todo el mundo que le dan la bienvenida a la comunidad internacional, libre de la UE», dice su página de internet. «Nuestros miembros están comprometidos con los ideales de las elecciones libres y justas, de aplicar los resultados de esas elecciones y del poder esencial de la democracia».

Con el afán de favorecer la marcha de la UE porque su bloqueo en el Parlamento de Londres no sería democrático, la organización se presentó esta semana en Nueva York, con el líder del Partido del 'Brexit', Nigel Farage, como invitado especial. Sus promotores y donantes conocidos han colaborado con Trump, que recibió a Farage en su residencia oficial.

El 'Financial Times', que ha publicado la noticia, recoge declaraciones del líder del euroescepticismo británico radical en las que afirma que «todos los sentidos en mi interior me dicen que Johnson fracasará», en su declarado empeño de culminar el 'Brexit'. Si ese fracaso se confirma, es probable que Reino Unido tenga que celebrar elecciones, pero el nuevo grupo internacional dice que no financiará candidatos.

El embajador Johnson también quiere ayudar. «Si miramos al futuro entre nuestros dos países con optimismo, vamos a elevar a toda la gente de este país, a la independencia y a todas las cosas por las que votaron en el referéndum. Creo que es lo que quiere el presidente y lo que vuestro nuevo primer ministro también quiere», dijo a la BBC.

Macron y Merkel

El presidente de EE UU ha mostrado satisfacción por la victoria de Johnson. «Le llaman el Trump británico», dijo. Su embajador ha quitado importancia a las palabras del ahora primer ministro cuando Donald Trump era, en 2015, candidato a la presidencia y afirmó que había en Londres zonas inaccesibles ('no-go') para la Policía y adelantó su plan para prohibir la entrada de musulmanes.

«Está fuera de sí», replicó el Johnson alcalde, «si cree que la manera de proceder es prohibir la entrada de gente en Estados Unidos o en cualquier otro país. Está favoreciendo el juego de los terroristas y quienes quieren dividirnos. Diciendo que hay 'no-go' zonas en Londres desvela su terrible ignorancia, que le hace incapaz de ostentar la posición de presidente».

Johnson ya ha afirmado que el ente estatal de la sanidad, NHS, no será incluido en negociaciones de tratados comerciales, como desean las aseguradoras estadounidenses. Pero la estrategia del nuevo líder británico para lograr el 'Brexit' y ser libre para firmar tratados comerciales choca con la posición reiterada de la Comisión Europea y la aritmética de la Cámara de los Comunes. Por el momento, sus primeras llamadas a jefes de Gobierno han sido dirigidas a Emmanuel Macron y a Angela Merkel.