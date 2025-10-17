Así es el 'Tomahawk', el misil americano que pide Zelensky y que Moscú teme
Estos dispositivos estadounidenses son una de las armas que podría cambiar el sentido de la guerra en Ucrania.
Viernes, 17 de octubre 2025, 00:08
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha solicitado a Estados Unidos que le proporcione el misil 'Tomahawk', con el que Moscú estará al alcance de Kiev con una de las armas más efectivas del arsenal norteamericano. En Estados Unidos, sin embargo, existen dudas sobre cómo podía afectar esta munición a una respuesta rusa. Entre otras cosas, porque se trata de un arma capaz de llevar cabezas nucleares. Estas son algunas de sus principales características.
EL ALCANCE DE ESTOS 'TOMAHAWK'
Este tipo de misiles superaría la distancia que existe entre Kiev y Moscú. Al menos 1.500 instalaciones militares rusas se encuentran también dentro del alcance de 1.600 kilómetros de la versión de 'Tomahawk' que entregarían a Ucrania.
RUSIA
Finlandia
Moscú
750 km
Suecia
1.600 kms
Bielorusia
2.500 kms
Polonia
Kiev
UCRANIA
Kazajistán
Rumanía
Turquía
Irak
Irán
LOS POSIBLES OBJETIVOS DE UCRANIA EN RUSIA
Los misiles ‘Tomahawk’ permitirían a Ucrania destruir la planta de drones Shahed en Yelabuga (Tartaristán) o la base aérea Engels‑2 en la región de Sarátov, instalaciones que son clave para la capacidad rusa de lanzar ataques aéreos contra Ucrania
Territorio ocupado por Rusia
Base aérea rusa
Otros objetivos militares (fábricas de armas, depósitos de munición, instalaciones de entrenamiento militar...)
2.500 km
‘TOMAHAWK’
1.600-2.500 KM
1.600 km
RUSIA
‘ATACMS’
300 KM
San Petesburgo
Shahed en Yelabuga
Moscú
750 km
Sarátov
Kiev
Base aérea Engels-2
UCRANIA
Kazajistán
Con ojiva nuclear llega a los 2.500 kms
BGM-109 ‘TOMAHAWK’
Misil de crucero subsónico de alcance medio
Peso (kg)
Propulsión
Alcance (km)
Fabricante
Velocidad
1.315 kilos
Turbojet
1.600 / 2.500 km
según versión
Raytheon (EEUU)
880 km/h.
5,56 metros
6,25 metros
Con amplificador
ORIENTACIÓN
Dispone de GPS pero también de un sistema de lentes que reconoce el terreno y guía al misil hacia su objetivo. Su precisión es una leyenda. Se considera que puede entrar por la ventana de una vivienda tras recorrer más de mil kilómetros.
5,56 metros
(sin propulsor)
Velocidad máxima
880
km/h
MACH 0,7-0,8
A los 15 segundos
El propulsor se desprende agotado el combustible y se despliegan las alas
OJIVA
Es un misil capaz de llevar cabezas nucleares. La ojiva pueden ser pequeñas bombas.
Peso del explosivo
450 kg. de explosivo convencional
0,5 metros
2,6 metros
ALAS DESPLEGADAS
El misil cuenta con unas alas que se despliegan una vez lanzado y que le permite sobrevolar a baja altitud el terreno para alcanzar su objetivo.
Su pequeña silueta hace que sea difícil de identificar por los radares, por lo que derribarlo con sistemas antiaéreos es difícil.
Precisión: Alta
(guiado combinado GPS/INS/TERCOM/DSMAC)
Radio de destrucción: 25 metros
Navegación está basada en varios sistemas que incluyen referencias del terreno, GPS y control de hora de arribo.
Propulsor del cohete
Motor de reacción
Tanque de combustible
Carga explosiva
Aletas de control
Alas desplegables.
Guía GPS 7RPU
Aviónica (dirige al misil hacia su destino controlando las aletas)
Cámara de infrarrojos
(localiza el objetivo designado)
PLATAFORMA DE LANZAMIENTO
El Tomahawk se lanza principalmente desde buques de guerra como destructores o fragatas y submarinos. También se puede lanzar desde plataformas terrestres como sería en el caso de Ucrania.
LANZAMIENTO TERRESTRE
La principal plataforma terrestre para lanzar misiles de crucero’ Tomahawk’ es el sistema NMESIS aunque también se habla en de la de la plataforma X-MAV.
La tercera opción para ser utilizada en Ucrania son las plataformas Typhon, una de las apuestas más avanzadas del Ejército de norteamericano para lanzar misiles ‘Tomahawk’
Los misiles 'Tomahawk' comenzaron a desarrollarse en Estados Unidos en los años 70 como misiles de largo alcance que pudieran ser lanzados desde submarinos y navíos de combate. A lo largo de las siguientes décadas fueron mejorados con todo tipo de sensores y dispositivos electrónicos que los convertían en una de las armas más evolucionadas del Ejército americano.
A lo largo de los años se le han incluido avances de todo tipo para mejorar todas sus capacidades. Además de las cabezas nucleares y munición de fragmentación, los sensores le permiten informar al centro de mando de toda la información que recopila en su camino. Aunque se le fija el objetivo, una vez lanzado puede cambiar su destino en pleno vuelo.
La primera vez que se utilizaron en un conflicto bélico fue en la Guerra del Golfo de 1991. Desde entonces, se ha empleado en gran parte de las guerras en las que ha intervenido Estados Unidos, así como en ataques contra campamentos de grupos terroristas en terceros países.
Estados Unidos aceptó en 1995 vender 'Tomahawk' a Gran Bretaña, con lo que este país también dispone de este arma. De manera conjunta, británicos y norteamericanos lo han disparado contra objetivos militares en la guerra de Kosovo, en Afganistán, en la invasión de Irak y en los ataques contra el régimen de Gadafi en 2011.
La Ayuda americana a Ucrania
El armamento proporcionado por Estados Unidos a Ucrania tras la invasión rusa ha sido definitivo en la guerra. Los primeros dispositivos en llegar fueron los HIMARS, un sistema de lanzacohetes autoguiados que puede alcanzar los 150 kilómetros. Instalados en un vehículo, estos misiles fueron claves para destruir cuarteles, bases logísticas y concentraciones de tropas rusas. En Ucrania se acuñó la frase 'la hora HIMARS' para referirse a los momentos posteriores a la puesta del sol, ya que estos cohetes se disparan principalmente por la noche para que los invasores rusos no pudieran detectarlos.
En 2024, el Gobierno norteamericano cedió a Ucrania sus misiles ATACMS, una evolución del Himars que puede alcanzar los 300 kilómetros de distancia. La entrega a Kiev de esta arma provocó protestas y amenazas por parte de Rusia, ya que concedían a Zelensky la capacidad de atacar en el interior de la geografía rusa.
