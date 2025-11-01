Supertorpedos, misiles, escudos... así se ha reactivado la carrera nuclear

«Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra a empezar a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones que los demás». Donald Trump volaba a bordo del 'Marine One', el helicóptero presidencial de la primera potencia mundial, camino de su reunión con Xi Jinping cuando decidió poner fin con este mensaje en redes sociales a una política de contención que duraba ya más de 30 años. La última prueba nuclear norteamericana tuvo lugar el 23 de septiembre de 1992. Explosionaron en unas instalaciones subterráneas una bomba llamada Divider.

Pruebas atómicas entre 1945 y 2017

EE UU URSS Francia China Reino Unido Pakistán India Corea del N. 120 100 80 Último test de Estados Unidos 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Estados Unidos Unión Soviética Francia China Reino Unido Pakistán India Corea del Norte 120 100 80 60 Último test de Estados Unidos 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Estados Unidos Unión Soviética Reino Unido Pakistán Francia China India Corea del Norte 120 100 80 60 Último test de Estados Unidos 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Estados Unidos Unión Soviética Reino Unido Pakistán 120 Francia China India Corea del Norte 100 80 60 Último test de Estados Unidos India y Pakistán 40 20 Corea del Norte 0 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Desde que Estados Unidos detonara el primer artefacto nuclear de la historia el 16 de julio de 1945 como prueba de cara al lanzamiento de Little Boy sobre Hiroshima, el mundo ha asistido a más de 2.000 explosiones atómicas, buena parte de ellas con un potencial destructor muy superior al de aquellos primeros ingenios. El anuncio de Trump es la confirmación de la reactivación de una carrera nuclear en la que participan también Rusia, China, Francia y Corea del Norte.

El torpedo Poseidón: ola de destrucción atómica

4 1 2 3 1 Se lanza desde un submarino atómico. 2 Viaja por el fondo marino muy despacio, incluso durante semanas, para no ser detectado. 3 Acelera en el último momento. 4 Detona su cabeza nuclear junto al objetivo, que puede ser una ciudad costera o una flota. 4 1 2 3 1 Se lanza desde un submarino atómico. 2 Viaja por el fondo marino muy despacio, incluso durante semanas, para no ser detectado. 3 Acelera en el último momento. 4 Detona su cabeza nuclear junto al objetivo, que puede ser una ciudad costera o una flota. Se lanza desde un submarino atómico. Viaja por el fondo marino muy despacio, incluso durante semanas, para no ser detectado. Acelera en el último momento. Detona su cabeza nuclear junto al objetivo, que puede ser una ciudad costera o una flota. Se lanza desde un submarino atómico. Viaja por el fondo marino muy despacio, incluso durante semanas, para no ser detectado. Acelera en el último momento. Detona su cabeza nuclear junto al objetivo, que puede ser una ciudad costera o una flota.

En marzo de 2018 Putin anunció que su arsenal atómico de más de 5.000 bombas atómicas -el mayor del mundo- iba a ser reforzado con armamento de nueva generación. Una de estas nuevas armas era el super torpedo Poseidón. Se trata de un artilugio a medio camino entre proyectil y dron que mide 24 metros de largo y puede portar una cabeza nuclear. Según declararon las autoridades norteamericanas, está diseñado «para inundar las ciudades costeras estadounidenses con tsunamis radiactivos».

Conocidos como 'los torpedos del apocalipsis', Putin anunció este miércoles que lo habían lanzado por primera vez con éxito y que su eficacia era superior a los Sarmat, los misiles intercontinentales de su país. Por el momento, el artilugio solo puede ser lanzado desde el submarino más grande del mundo, el Bélgorod. Estrenado en 2022, puede transportar hasta ocho Poseidón. De acuerdo a los servicios de inteligencia norteamericanos, se trataría de un arma que Moscú usaría como segundo o tercer ataque nuclear en caso de superar el envite inicial.

Kinzhal: el misil que vuela a 12.000 kilómetros por hora

Cazabombardero MiG-31K También puede ser lanzado desde bombarderos Tu-22M3 Misil Kh-47M2 Kinzhal 500 kg de explosivo en la ojiva Tiene un alcance de 460-480km, velocidad Mach 10 y la capacidad de realizar maniobras evasivas en cada etapa de su vuelo. Puede transportar ojivas nucleares y convencionales y puede ser lanzado desde bombarderos o interceptores 3.000 km en total con un Tu-22, que puede llevar 4 2.000 km en total con un Mig-31 Es capaz de atacar objetivos fijos y móviles,​ acelera a velocidad hipersónica segundos después del lanzamiento, se eleva en la atmósfera como un misil balístico, y luego planea, pudiendo realizar maniobras en el camino a cambio de velocidad y altura. Cazabombardero MiG-31K También puede ser lanzado desde bombarderos Tu-22M3 Misil Kh-47M2 Kinzhal 500 kg de explosivo en la ojiva Tiene un alcance de 460-480km, velocidad Mach 10 y la capacidad de realizar maniobras evasivas en cada etapa de su vuelo. Puede transportar ojivas nucleares y convencionales y puede ser lanzado desde bombarderos o interceptores 3.000 km en total con un Tu-22, que puede llevar 4 2.000 km en total con un Mig-31 Es capaz de atacar objetivos fijos y móviles,​ acelera a velocidad hipersónica segundos después del lanzamiento, se eleva en la atmósfera como un misil balístico, y luego planea, pudiendo realizar maniobras en el camino a cambio de velocidad y altura. Cazabombardero MiG-31K También puede ser lanzado desde bombarderos Tu-22M3 Misil Kh-47M2 Kinzhal 500 kg de explosivo en la ojiva Tiene un alcance de 460-480km, velocidad Mach 10 y la capacidad de realizar maniobras evasivas en cada etapa de su vuelo. Puede transportar ojivas nucleares y convencionales y puede ser lanzado desde bombarderos o interceptores 2.000 km en total con un Mig-31 3.000 km en total con un Tu-22, que puede llevar 4 Es capaz de atacar objetivos fijos y móviles,​ acelera a velocidad hipersónica segundos después del lanzamiento, se eleva en la atmósfera como un misil balístico, y luego planea, pudiendo realizar maniobras en el camino a cambio de velocidad y altura. Cazabombardero MiG-31K También puede ser lanzado desde bombarderos Tu-22M3 Misil Kh-47M2 Kinzhal 500 kg de explosivo en la ojiva Tiene un alcance de 460-480km, velocidad Mach 10 y la capacidad de realizar maniobras evasivas en cada etapa de su vuelo. Puede transportar ojivas nucleares y convencionales y puede ser lanzado desde bombarderos o interceptores 2.000 km en total con un Mig-31 3.000 km en total con un Tu-22, que puede llevar 4 Es capaz de atacar objetivos fijos y móviles,​ acelera a velocidad hipersónica segundos después del lanzamiento, se eleva en la atmósfera como un misil balístico, y luego planea, pudiendo realizar maniobras en el camino a cambio de velocidad y altura.

El único de los nuevos dispositivos presentados por Moscú hace siete años que ha entrado en combate son los misiles hipersónicos Kinzhal. Rusia los empleó en Ucrania en 2022. Lanzados desde el aire, tienen un alcance de hasta 2.000 kilómetros y pueden portar ojivas nucleares. Entre sus características destaca su enorme velocidad, de más de 12.000 kilómetros por hora, diez veces superior a la velocidad del sonido - a partir de cinco se considera ya hipersónica-. Esto y su capacidad de cambiar de rumbo hace casi imposible interceptarlos.

Burevetsnik: el proyectil de «alcance infinito»

Capaces de portar ojivas nucleares. Se lanzan desde silos situados tierra adentro. Su propulsión es nuclear, con lo que su alcance es ilimitado: pueden llegar a cualquier punto del planeta. Se lanzan desde silos situados tierra adentro. Capaces de portar ojivas nucleares. Su propulsión es nuclear, con lo que su alcance es ilimitado: pueden llegar a cualquier punto del planeta. Capaces de portar ojivas nucleares. Se lanzan desde silos situados tierra adentro. Su propulsión es nuclear, con lo que su alcance es ilimitado: pueden llegar a cualquier punto del planeta. Capaces de portar ojivas nucleares. Se lanzan desde silos situados tierra adentro. Su propulsión es nuclear, con lo que su alcance es ilimitado: pueden llegar a cualquier punto del planeta.

El Burevestnik es un misil de 12 metros de longitud con un «alcance ilimitado» gracias a su propulsión nuclear. Según el jefe del Estado Mayor de Rusia, fue probado con éxito la semana pasada y recorrió 14.000 kilómetros. De hacer caso a Putin, el artilugio sería capaz de eludir los sistemas de defensa de Estados Unidos y podría transportar una o varias ojivas atómicas. Su función sería eliminar lo que quedara de los puestos de mando y bases militares del enemigo tras la demoledora andanada de misiles intercontinentales que el Kremlin habría lanzado previamente.

La Cúpula Dorada de Estados Unidos

Antes de las pruebas militares que Trump ha utilizado para justificar la reanudación de las pruebas atómicas norteamericanas, el presidente estadounidense había lanzado el proyecto de un escudo capaz de interceptar misiles balísticos intercontinentales, armas hipersónicas y otros dispositivos lanzados por potencias como China, Rusia o Corea del Norte. Presentado el pasado 20 de mayo, fue bautizado con el nombre de Cúpula Dorada. Su coste, 175.000 millones de dólares.

Inspirado en el sistema de defensa de Israel y en la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, el proyecto, que debería estar listo en tres años, combina tecnologías terrestres con una red de satélites y misiles interceptores desplegados en el espacio. En la actualidad, la primera potencia mundial cuenta con un sistema para eliminar las amenazas atómicas enemigas con una efectividad que ronda el 50%.

Donfeng-61, la sorpresa china

12.000 km de alcance (suficiente para llegar a Washington desde Pekín) 12.000 km de alcance (suficiente para llegar a Washington desde Pekín) 12.000 km de alcance (suficiente para llegar a Washington desde Pekín) 12.000 km de alcance (suficiente para llegar a Washington desde Pekín)

China dispone del tercer arsenal nuclear del mundo con alrededor de 600 ojivas atómicas y la previsión es que esa cifra alcance el millar en 2030. El pasado 3 de septiembre, en el desfile que conmemoraba el 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial, Pekín presentó al mundo varias armas de última generación. La más destacada, el Dongfeng-61, un misil balístico intercontinental capaz de transportar varias cabezas nucleares. Sería el equivalente a los Sarmat rusos y a los Minuteman norteamericanos. «Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero», se comentó en las redes sociales del gigante asiático.

Los submarinos nucleares franceses

Francia también participa, de manera más modesta, en la carrera nuclear. El miércoles anunció que embarcará en su flota de submarinos nucleares el M51.3, un misil que puede llevar varias ojivas nucleares, con un alcance de 2.000 kilómetros y que se desplaza a Mach 20. Esta es la tercera versión del cohete creado por la empresa francoalemana Ariane, firma que aporta la versión europea a la disuasión nuclear.

Los M51.3 viajarán a bordo de los cuatro submarinos franceses que forman la 'Force de frappe' (Fuerza de golpeo, en francés), con la que el país vecino respondería a un ataque nuclear. Se sabe que uno de los tres sumergibles siempre se encuentra en un lugar oculto, incluso en tiempo de paz, para mantener intacta la capacidad de respuesta gala.

Pruebas de Corea del Norte

Desde que a principios de 2018, durante su primera presidencia, Trump presumiera de tener un «botón nuclear mucho más grande y potente» que el de Corea del Norte, el régimen de Pyongyang ha acelerado el desarrollo de su armamento con capacidad nuclear. Durante el desfile militar del pasado 10 de octubre presentó un nuevo misil balístico intercontinental que, según los medios estatales, sería el arma nuclear más potente de un país que cuenta con 50 cabezas nucleares. Unos días después, el día 22, probaron un misil hipersónico que sería capaz de portar cabezas atómicas. En su arsenal dispone también del Hwasong-17. Conocido como 'el monstruo', se estrenó en marzo de 2022 con el objetivo de disuadir a Estados Unidos de un posible ataque ya que el artilugio puede alcanzar territorio norteamericano.

