Primer viernes sin protestas en Gaza tras una noche de cohetes y bombardeo La decisión de cancelar la movilización se debe al deseo de los organizadores de calmar la situación en la Franja después de una noche marcada por la violencia MIKEL AYESTARAN Jerusalén Viernes, 15 marzo 2019, 13:32

Por primera vez desde hace casi un año, los gazatíes no marcharán a la verja de separación como lo hacen cada viernes en el marco de la Gran Marcha del Retorno. La decisión de cancelar la movilización se debe al deseo de los organizadores de calmar la situación en la Franja después de una noche marcada por la violencia. Desde la guerra de 2014 las sirenas no sonaban en Tel Aviv, pero anoche dos cohetes lanzados desde Gaza impactaron en la ciudad costera sin provocar daños, lo que llevó a las autoridades a abrir sus refugios públicos. El Ejército de Israel respondió con un bombardeo nocturno sobre cien objetivos diferentes, que ha dejado cuatro heridos, informan las autoridades sanitarias de la Franja. Una respuesta «contenida» con el objetivo de que «la situación no escale», según fuentes militares.

Los brazos armados de Yihad Islámica y Hamás anunciaron de forma inmediata que ellos no fueron los responsables del ataque sobre Tel Aviv y esta mañana fuentes militares israelíes han asegurado que se pudo tratar de «un lanzamiento erróneo ocasionado durante las labores de mantenimiento de los proyectiles», dos Fajr M75, según recoge el diario Haaretz. El primer ministro, Benyamin Netanyahu, que es también ministro de Defensa, reunió de urgencia al gabinete de seguridad y después comenzaron los bombardeos.

Las reacciones de ambas partes reflejan que ni Israel, ni las facciones armadas palestinas quieren una nueva guerra en Gaza en este momento. Tanto las facciones islamistas como el Ejército de Israel mostraron su «sorpresa» por los cohetes lanzados contra Tel Aviv, ya que se produjo mientras una delegación egipcia se encontraba dentro de Gaza para intentar mediar entre palestinos e israelíes y lograr un alto el fuego duradero.

Protestas contra Hamás

En Gaza no habrá hoy manifestaciones en la verja de separación, pero en las últimas 24 horas se han producido protestas contra las autoridades de Hamás. Cientos de personas, sobre todo jóvenes, según las imágenes difundidas a través de las redes sociales, salieron a las calles de diferentes localidades para protestar por el elevado coste de la vida, la falta de empleo y el incremento de los impuestos y la Policía respondió con dureza. Ayman al Batyini, portavoz policial, declaró que las concentraciones se celebraron sin contar con el permiso de las autoridades.