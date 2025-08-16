El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El presidente ruso, Vladimir Putin, sube a un avión tras su reunión con Donald Trumo Reuters

Alfombra roja en Alaska

Una vez más el presidente de EE UU se ha quitado de en medio en cuanto ha comprobado la determinación del dictador ruso, hacia el que siente una cercanía personal preocupante

José María de Areilza

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:29

El esperado encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska ha confirmado los peores presagios de los ucranianos. Los dos presidentes no han llegado ... a ningún acuerdo sobre un alto el fuego y la invasión rusa continúa. Putin no tiene incentivos para negociar nada distinto de una victoria. Su objetivo de convertir el país vecino en un territorio vasallo o un Estado fallido sigue intacto. No acepta la vaga propuesta de Trump de frenar su ofensiva y pactar un reparto territorial, basado en el control efectivo sobre las provincias ucranianas invadidas, porque aspira a conseguir mucho más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  3. 3

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  4. 4

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  5. 5 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  6. 6

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  7. 7 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León
  8. 8 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10

    Peligroso encierro en Peñafiel con dos heridos leves y una mujer lesionada en la capea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alfombra roja en Alaska

Alfombra roja en Alaska