El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el segundo día de las protestas de la generación Z contra la corrupción los manifestantes incendiaron el Parlamento de Katmandú. Europa Press

Los hijos de la frustración

La generación Z rompe con las señas de identidad de sus predecesores y extiende sus protestas por todo el mundo

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:29

Comenta

La mariposa ya no necesita esforzarse. En el siglo XXI, no debe aletear vigorosamente para provocar un huracán en sus antípodas. Las redes sociales transportan ... esa agitación acelerando la teoría del caos. Lo que resulta complejo es señalar cuándo y dónde comienza ese batir, el momento y el lugar en el que se produjo la primera protesta protagonizada por los miembros enfurecidos de la generación Z. Tal vez fue en Myanmar en 2021, quizás en Sri Lanka un año después. Lo cierto es que la propagación se ha intensificado en los últimos dos años, con manifestaciones más o menos violentas y exitosas en países tan diferentes y lejanos entre sí como Filipinas, Nepal, Mongolia, Marruecos y Madagascar. ¿Pero quiénes son estos lepidópteros de última hornada? Tratamos de caracterizar a los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla
  2. 2 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  3. 3 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  4. 4

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  7. 7

    Pinar de Antequera, la única zona de Valladolid donde se soterró: «El plano urbanístico en sí es una pena»
  8. 8

    La UVA bate récord de matrículas y Geografía multiplica por nueve sus nuevos alumnos
  9. 9

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  10. 10 De Luis Tosar a Lolita Flores: quién es quién en la 70ª edición de la Seminci

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los hijos de la frustración

Los hijos de la frustración