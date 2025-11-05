El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista exterior de la prisión de Wandsworth, en el suroeste de Londres. AFP

Tres liberaciones por error en cárceles inglesas desatan alarma sobre los fallos del sistema penitenciario

Los tres casos, ocurridos en las últimas dos semanas, se atribuyen a fallos humanos o administrativos

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:56

En menos de dos semanas, tres presos han sido liberados por error en Inglaterra, un hecho que ha reabierto el debate sobre la solidez del ... sistema penitenciario británico y la fiabilidad de los mecanismos administrativos que regulan la custodia de los reclusos. Los incidentes implican a dos internos del centro penitenciario de Wandsworth, en el suroeste de Londres, y a un tercero de la prisión de Chelmsford, en Essex. Los tres casos se produjeron en circunstancias diferentes, pero todos comparten un origen común: un fallo humano o administrativo que permitió la liberación de personas que debían permanecer bajo custodia.

