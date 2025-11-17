El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Migrantes intentan llegar a las costas del Reino Unido a través del Canal de la Mancha. Reuters

Reino Unido anuncia una reforma radical del sistema de asilo para «restablecer el orden y el control»

El Gobierno laborista quiere elevar a veinte años el plazo para optar a la residencia permanente e imponer un límite anual de admisión de refugios para quienes «intentan abusar del sistema»

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, ha presentado este lunes ante la Cámara de los Comunes una profunda reestructuración del sistema de asilo y ... repatriaciones del Reino Unido, descrita por ella misma como el mayor intento en décadas por «restaurar el orden y el control» en las fronteras del país. El plan, contenido en el documento que lleva como título 'Restablecer el orden y el control: una declaración sobre la política del Gobierno en materia de asilo y repatriaciones', busca, según Mahmood, «adaptar un sistema diseñado para una era más sencilla a un mundo mucho más volátil y móvil», en el que «algunos huyen verdaderamente del peligro, pero otros intentan abusar del sistema».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  3. 3

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  4. 4 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  5. 5

    Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo
  6. 6 64 colegios e institutos de Valladolid se suman al pacto para retrasar los móviles a los adolescentes
  7. 7

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  8. 8

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  9. 9

    Por qué no se ven obras en la estación de trenes de Valladolid, a pesar de que ya han empezado
  10. 10 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Reino Unido anuncia una reforma radical del sistema de asilo para «restablecer el orden y el control»

Reino Unido anuncia una reforma radical del sistema de asilo para «restablecer el orden y el control»