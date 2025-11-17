Reino Unido anuncia una reforma radical del sistema de asilo para «restablecer el orden y el control»
El Gobierno laborista quiere elevar a veinte años el plazo para optar a la residencia permanente e imponer un límite anual de admisión de refugios para quienes «intentan abusar del sistema»
Ivannia Salazar-Saborío
Londres
Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:06
La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, ha presentado este lunes ante la Cámara de los Comunes una profunda reestructuración del sistema de asilo y ... repatriaciones del Reino Unido, descrita por ella misma como el mayor intento en décadas por «restaurar el orden y el control» en las fronteras del país. El plan, contenido en el documento que lleva como título 'Restablecer el orden y el control: una declaración sobre la política del Gobierno en materia de asilo y repatriaciones', busca, según Mahmood, «adaptar un sistema diseñado para una era más sencilla a un mundo mucho más volátil y móvil», en el que «algunos huyen verdaderamente del peligro, pero otros intentan abusar del sistema».
Las medidas propuestas suponen un giro drástico en la política migratoria del Reino Unido. Por ejemplo, los solicitantes de asilo podrán optar a la residencia permanente sólo después de veinte años, cuatro veces más que los cinco que marca el sistema actual, y su estatus de refugiado será revisado cada dos años y medio. El Ministerio del Interior justifica este endurecimiento en la necesidad de «romper el ciclo» de dependencia y desincentivar el uso abusivo de la vía de asilo.
Según las cifras aportadas por Mahmood, más de 400.000 personas solicitaron asilo en el Reino Unido en los últimos cuatro años, más de 100.000 viven actualmente en alojamientos financiados por el Estado y más de la mitad de los refugiados sigue dependiendo de prestaciones ocho años después de haber llegado. «Para el público británico, que paga la factura, el sistema se percibe como fuera de control e injusto», afirmó ante los diputados.
Otro de los ejes de la reforma será la imposición de un límite anual de refugiados admitidos a través de rutas legales, determinado por la «capacidad de las comunidades» para acogerlos. Paralelamente, el Ejecutivo endurecerá la política de deportaciones y ha advertido que impondrá restricciones de visado a tres países africanos si sus gobiernos no cooperan con la repatriación de sus nacionales.
-
Las claves del nuevo plan migratorio de Londres
El plan del Gobierno británico para reformar el sistema de asilo se divide en tres grandes ejes: reducir las llegadas, aumentar las expulsiones y abrir rutas seguras y controladas. Estas son siete de las medidas más destacadas que resumen la nueva estrategia.
-
1
Protección temporal para refugiados . El estatus de refugiado dejará de ser permanente. Las personas reconocidas recibirán permisos de 30 meses, renovables sólo si sigue existiendo riesgo en su país. No podrán solicitar residencia permanente hasta pasados 20 años, con más exigencias laborales y lingüísticas para conseguirla.
-
2
Fin del deber automático de asistencia . El Estado dejará de estar obligado a mantener económicamente a todos los solicitantes de asilo. La ayuda será discrecional y condicionada al cumplimiento de ciertas normas. Quienes tengan medios propios o trabajen ilegalmente la perderán. Se fomentará la autosuficiencia y se eliminarán progresivamente las estancias en hoteles.
-
3
Control más duro del trabajo ilegal . Se ampliarán las inspecciones y multas a las empresas que contraten personas sin permiso. Los controles se extenderán a sectores como la hostelería y el reparto. Además, se implantará un ID digital obligatorio para verificar el derecho a trabajar.
-
4
Expulsiones más rápidas y amplias . Se reforzará la capacidad para devolver a sus países de origen a quienes no tengan derecho a quedarse, incluso a países donde antes no se hacían retornos. Las familias recibirán apoyo económico para volver voluntariamente, pero podrán ser deportadas si se niegan. También se explorarán acuerdos con terceros países para procesar devoluciones.
-
5
Sanciones a países que no cooperen . Los Estados que se nieguen a readmitir a sus ciudadanos verán suspendidas o limitadas sus facilidades de visado con el Reino Unido. El Gobierno busca así presionar diplomáticamente para acelerar las repatriaciones y evitar que los procesos se alarguen durante años.
-
6
Reformas legales para evitar abusos . Se creará un nuevo organismo de apelaciones más ágil y se limitará el uso de los artículos de derechos humanos que hoy retrasan las deportaciones. También se modificará la Ley de Esclavitud Moderna para evitar que sea utilizada de forma abusiva por personas que, sin ser víctimas reales, aleguen haber sido explotadas con el único fin de retrasar o impedir su deportación.
-
7
Nuevas rutas seguras y controladas . El Reino Unido mantendrá vías humanitarias para refugiados, pero con cupos anuales. El Gobierno asegura que fomentará que comunidades, universidades y organizaciones locales patrocinen la acogida de refugiados, y abrirá rutas legales para que estudiantes desplazados y profesionales cualificados puedan estudiar o trabajar de forma segura y regulada en el país.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión