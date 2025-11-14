El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nicolás Battini, en el centro, durante un acto político en Córcega. R.R.S.S.

Una escisión de los socios de la izquierda abertzale en Córcega se alía con la ultraderecha antinmigración en Francia

El motor de esta alianza antinatura se encuentra en las posturas de ambos en contra de la inmigración y ha supuesto una auténtica sacudida para estas dos visiones de Francia aparentemente irreconciliables

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:50

La política francesa puede dar giros cada día más sorprendentes. El último ha sido la inesperada coalición que se ha producido en Córcega entre la ... ultraderecha de Le Pen y un sector de los independentistas más radicales, vinculados en el pasado al terrorismo en la isla. El motor de esta alianza antinatura se encuentra en las posturas de ambos en contra de la inmigración y ha supuesto una auténtica sacudida para estas dos visiones de Francia aparentemente irreconciliables: el centralismo y el independentismo. El nexo de unión es también un rechazo al Islam y su influencia creciente en Francia, similar al que impulsa a la formación independentista y ultra Aliança Catalana, una formación bendecida ahora por las encuestas, en las que sus dos escaños actuales podrían convertirse en una veintena..

