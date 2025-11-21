El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Bruselas abre un expediente a Eslovaquia por no respetar la primacía del Derecho europeo

La Comisión cuestiona algunas de las reformas introducidas por el Ejecutivo del populista Robert Fico en la Constitución y que merman los derechos del colectivo LGTB

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:29

Comenta

La Comisión Europea ha expedientado este viernes a Eslovaquia por cuestionar la primacía del Derecho de la Unión Europea tras su reciente reforma de la ... Constitución, en la que restringen los derechos del colectivo LGTB. Bruselas ha enviado una carta a las autoridades del país, con el populista Robert Fico a la cabeza, que tendrá ahora dos meses para responder al Ejecutivo comunitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España
  3. 3 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  4. 4

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  5. 5

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  6. 6 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  7. 7 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  8. 8 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  9. 9

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  10. 10

    Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bruselas abre un expediente a Eslovaquia por no respetar la primacía del Derecho europeo

Bruselas abre un expediente a Eslovaquia por no respetar la primacía del Derecho europeo