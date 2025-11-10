El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Defensa belga, Theo Francken. EFE

Bélgica anima a los jóvenes a hacer la mili por 2.000 euros al mes

El Ministerio de Defensa enviará a partir de este lunes una carta a cerca de 150.000 ciudadanos belgas de 17 años invitándolos a hacer el servicio militar obligatorio

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

Este lunes -en la víspera del Día del Armisticio, fiesta nacional en Bélgica- miles de jóvenes han comenzado a recibir una carta en la que ... el Gobierno les invita a hacer el servicio militar voluntario durante un año por un sueldo de 2.000 euros al mes. La misiva llegará a los hogares de 149.000 jóvenes, hombres y mujeres, de de 17 años, según anunció el ministro de Defensa belga, Theo Francken, en su cuenta de la red social X -anteriormente Twitter- y se espera lograr 500 reclutas para el programa de formación militar que empezará en septiembre de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  3. 3

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  4. 4 Adiós a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias
  5. 5

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  6. 6 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  7. 7

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle
  8. 8

    Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana
  9. 9

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  10. 10

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bélgica anima a los jóvenes a hacer la mili por 2.000 euros al mes

Bélgica anima a los jóvenes a hacer la mili por 2.000 euros al mes