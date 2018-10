Trump reconoce que el cambio climático «no es un engaño» El presidente de EE UU asegura que «algo está pasando» pero «no se si está causado por el hombre» EFE Washington Lunes, 15 octubre 2018, 11:16

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este lunes que el cambio climático no es un «engaño», pero ha asegurado que desconoce si está causado por el hombre y sugirió que el clima «volverá a cambiar». El mandatario estadounidense, que anteriormente había afirmado que ese fenómeno era un «invento» de los chinos, ha hecho esas declaraciones en una entrevista con la cadena CBS.

«Creo que algo está pasando. Algo está cambiando y volverá a cambiar. No creo que sea un engaño, creo que probablemente hay una diferencia. Pero no sé si está causado por el hombre», ha explicado. No obstante, Trump ha asegurado que los científicos tienen una «gran agenda política», a la vez que ha añadido que no quiere perjudicar a la economía estadounidense con políticas ecológicas. «No quiero dar miles de millones de dólares y miles de millones de dólares. No quiero perder millones y millones de empleos. No quiero estar en desventaja», ha dicho.

Promesas electorales

Cumpliendo con una de las promesas que hizo en la campaña electoral que le llevó a la presidencia en 2016, Trump anunció en junio de 2017 su decisión de abandonar el Acuerdo de París que firmaron casi 200 países a finales de 2015. En ese momento, Trump aseguró que ese pacto ponía en «permanente desventaja» a la economía y los trabajadores estadounidenses. De esa forma, el mandatario suspendió todos los compromisos climáticos que había asumido EE UU en el marco del Acuerdo París, como la meta propuesta por el expresidente Barack Obama de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 % respecto a los niveles de 2005.

Este mes, el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), establecido por la ONU, alertó de la posibilidad de que la temperatura suba 1,5 grados entre 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa.