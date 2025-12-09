El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump ha renovado los ataques verbales a sus tradicionales aliados europeos. AFP

Trump ve a Europa como un grupo de «naciones en decadencia» dirigido por líderes «débiles»

El presidente estadounidense renueva en una entrevista con 'Político' sus desplantes hacia una UE que avanza en la «mala dirección» e insta a Zelenski a convocar elecciones en Ucrania si quiere hablar de «democracia»

M. Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:03

Comenta

El presidente Donald Trump considera a Europa como un grupo de naciones «en decadencia» dirigidas por líderes «débiles». Así lo expresa en una entrevista publicada ... en 'Politico', el poderoso medio estadounidense de referencia internacional, donde el líder republicano se despacha a gusto y sella su menosprecio sobre el histórico aliado de Estados Unidos. «Creo que Europa no sabe qué hacer», apostilla Trump en una reafirmación del dibujo que él hace del liderazgo de la UE, errático y «en mala dirección».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  4. 4

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  5. 5

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  7. 7

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  8. 8

    Los grafiteros más veteranos de Valladolid caen a sus 60 años y pagarán 750 euros de multa
  9. 9 Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión
  10. 10

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump ve a Europa como un grupo de «naciones en decadencia» dirigido por líderes «débiles»

Trump ve a Europa como un grupo de «naciones en decadencia» dirigido por líderes «débiles»