Más de 200 periódicos de Estados Unidos publican editoriales para combatir los ataques de Trump a la prensa

Los medios reivindican la importancia del periodismo para una democracia robusta

Donald Trump ha convertido a gran parte de la prensa de Estados Unidos en un blanco constante de sus ataques. Las invectivas del presidente contra los periódicos y televisiones abarcan desde la frase «enemigos del pueblo» hasta la calificación de «fake news» (noticias falsas) para todas aquellas informaciones que no resultan del agrado del volátil mandatario. Los vetos a periodistas que cubren la información de la Casa Blanca empiezan a sucederse y las palabras suben de tono. Ante la deriva presidencial, más de 200 diarios publican este jueves, 16 de agosto, sendos editoriales para denunciar las «agresiones» del gobierno de Trump a la prensa.

La iniciativa ha partido de 'The Boston Globe', que editorializa en sus páginas de opinión: «La libertad de prensa es esencial para asegurar la libertad», escribió John Adams. Durante más de dos siglos, este principio fundacional ha protegido a los periodistas de Estados Unidos y ha servido como modelo para las naciones libres. Hoy, se encuentra bajo una grave amenaza. Y manda una alarmante señal a los mandatarios déspotas, desde Ankara a Moscú, de Pekín a Bagdad, de que los periodistas pueden ser tratados como enemigos domésticos».

'The New York Times', que publica extractos de 74 editoriales de otros diarios (entre ellos uno en español de los periódicos 'El Diario', 'La Opinión', 'La Raza' y 'La Prensa'), titula su texto: «Una prensa libre te necesita». El rotativo neoyorquino escribe que los reporteros «son humanos y cometen errores, pero insistir en que las verdades que no te gustan son 'noticias falsas' es peligroso para la esencia de la democracia». «Calificar a los periodistas como 'el enemigo del pueblo' es peligroso. Punto», añade.

'The New York Times' recuerda también la importancia de los diarios locales, que capean la crisis como pueden, y que siguen publicando historias «que de otra manera no se conocerían» y acaba su editorial con este párrafo: «Suscríbase, si no lo ha hecho ya, a sus periódicos locales. Elógielos cuando piense que han hecho un buen trabajo y critíquelos cuando crea que lo podrían haber hecho mejor. Estamos todos juntos en esto».