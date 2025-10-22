Estados Unidos amaga con un «aumento sustancial» de las sanciones contra Rusia El anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sale a la luz poco antes de una reunión entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte

Vladímir Putin y Donald Trump, durante su último cara a cara en Alaska el pasado agosto.

T. Nieva Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:49 Comenta Compartir

Estados Unidos parece dispuesto a imponer un paquete de sanciones contra Rusia, lo que representa un giro de su política en lo concerniente a la ... guerra que asola Ucrania desde hace ya tres años y medio. En esa dirección iba, al menos, el anuncio lanzado por el secretario de Tesoro, Scott Bessent, momentos antes de que se produjera una reunión en la Casa Blanca entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Donald Trump, y a escasas 24 horas de la cancelación de una cumbre entre los líderes estadounidense y ruso.

Bessent señaló que «anunciaremos o bien después del cierre de los mercados o a primera hora de la mañana un aumento sustancial de las sanciones a Rusia». Hasta el momento, el inquilino de la Casa Blanca había advertido en varias ocasiones de la posibilidad de imponer un castigo económico al Kremlin, aunque sin cumplir nunca sus amenazas. Sólo había impuesto aranceles del 25% a India como castigo por su compra de energía rusa, medida que sin embargo no había extendido ni a China -el principal cliente de Moscú- ni a la propia Rusia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión