Editorial: Una crisis global Corresponde al Parlamento venezolano restablecer la normalidad mediante unas elecciones libres supervisadas por observadores internacionales El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anuncia que asume las competencias del Ejecutivo. / Miguel Gutiérrez/ Efe EL NORTE Valladolid Viernes, 25 enero 2019, 08:58

La larga crisis institucional, económica y de pobreza severa en Venezuela, agudizada por la reelección fraudulenta de Nicolás Maduro, ha derivado en la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como «presidente encargado» de la República. La división interior se ha trasladado al ámbito internacional, con gobiernos que han mostrado inmediatamente su entusiasmo al reconocer la nueva autoridad, como el de Estados Unidos, y otros alineados con Maduro en tono beligerante, como la Rusia de Putin. La crisis se ha convertido de esa forma en un asunto global. La literalidad constitucional venezolana no había consignado como anomalía democrática que un candidato a la presidencia optase por organizar unos comicios a su medida y acabara sorteando la formalidad del juramento ante el Legislativo para hacerlo ante un Tribunal Supremo cuyos integrantes había nombrado en su mandato anterior. De modo que ninguna cláusula constitucional describía el supuesto concreto como causa legal para que el presidente de la Asamblea Nacional se hiciera cargo, interinamente, del Gobierno del país. Pero había razones para que Guaidó asimilara la situación a lo previsto en el artículo 233 en cuanto al «abandono del cargo, declarado este por la Asamblea Nacional». En el fondo, se trataba de comparar el grado de legitimidad que acompañaba a Maduro con el que encarna el Parlamento venezolano. Y parece evidente que, en estas circunstancias, corresponde a la Cámara representativa el restablecimiento de la normalidad institucional mediante una pronta celebración de elecciones libres, supervisadas en su organización y desarrollo por observadores internacionales. Aunque el problema al que se enfrenta de inmediato el país es el de la confrontación radical, no ya entre dos posiciones irreconciliables, sino entre dos poderes institucionalizados. Especialmente, después de que la cúpula militar calificara ayer de «golpe de Estado» el paso dado por Guaidó –su «coraje», en palabras de Pedro Sánchez–. Maduro y quienes se atrincheran en el poder heredado del chavismo se muestran dispuestos a resistir ante el clamor interno y la reclamación exterior por la democracia a costa de la integridad de quienes se manifiesten reivindicándola. La situación que atraviesan los derechos humanos en Venezuela, incluida la expulsión inducida en masa de sus nacionales, no se puede sortear con declaraciones de reconocimiento a la presidencia alternativa de Guaidó. La comunidad internacional ha de esforzarse en garantizar la seguridad y libertad del presidente de la Asamblea Nacional y la actividad del Legislativo venezolano