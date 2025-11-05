El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de México Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa.
La presidenta de México Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sufre acoso sexual en pleno centro de la capital

Fue manoseada e intentó ser besada por un individuo mientras saludaba a simpatizantes, en un incidente que resalta la violencia de género persistente en el país

El Norte

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió este martes acoso sexual callejero cuando un individuo la manoseó e intentó besarla mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en pleno centro de la capital mexicana, tal y como refleja AFP.

El incidente ocurrió cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial y daba la mano y se tomaba fotografías con ciudadanos que estaban en la zona, según videos divulgados en redes y medios.

Sin ningún agente de seguridad a la vista que lo detuviera, el sujeto se acercó a Sheinbaum, le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.

Recién en ese momento, un miembro de la llamada Ayudantía Presidencial, responsable de resguardar a la mandataria, se acercó y apartó al hombre, quien mostraba signos de estar drogado o ebrio.

Noticias relacionadas

Otro gesto de reconciliación entre México y España

Otro gesto de reconciliación entre México y España

«Los crímenes de la conquista fueron del tiempo y no de España», dice Gonzalo Celorio

«Los crímenes de la conquista fueron del tiempo y no de España», dice Gonzalo Celorio

Pese a la agresión, Sheinbaum trató con gentileza al sujeto y accedió a tomarse una fotografía con él para luego darle una palmada en la espalda y continuar con su recorrido, según muestra uno de los videos.

Autoridades de seguridad reportaron posteriormente la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la fiscalía de delitos sexuales. Horas después, la titular de la Secretaría (ministerio) de las Mujeres, Citlali Hernández, emitió un pronunciamiento de repudio a la agresión.

«Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta», escribió Hernández en X, donde denunció además la «visión machista» y la normalización que algunos hombres hacen de la irrupción al espacio personal y al cuerpo de las mujeres.

El acoso contra Sheinbaum, cuyo gobierno alza la bandera de la defensa de las mujeres contra la discriminación y la violencia, pone de realce una problemática latente en México. Un 70% de las mexicanas de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según datos de ONU Mujeres.

Además, si se suman feminicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  2. 2

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  3. 3 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  4. 4

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  5. 5 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  6. 6

    Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago
  7. 7

    Buscan un implante coclear perdido por una niña vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»
  8. 8

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  9. 9

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid
  10. 10

    Imponen 431 sanciones a patinetes hasta septiembre y en 2026 se multará si no hay seguro ni casco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sufre acoso sexual en pleno centro de la capital