El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Xi Jinping, en una combinación de imágenes. AFP

Trump y Xi afianzan su tregua y se abren a un encuentro bilateral

La segunda llamada entre ambos desde el regreso del republicano no despejó el futuro de la red china TikTok en Estados Unidos

Jaime Santirso | David Alandete

Pekín | Washington

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:02

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping han mantenido este viernes su esperada conversación telefónica, la segunda desde el regreso a ... la Casa Blanca del republicano. Esta llamada viene a afianzar la tregua en vigor desde hace meses y a estabilizar las relaciones entre las dos superpotencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2

    La inesperada despedida de Iván
  3. 3 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  4. 4

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  5. 5

    El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro
  6. 6 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  7. 7 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  8. 8 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  9. 9

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  10. 10

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump y Xi afianzan su tregua y se abren a un encuentro bilateral

Trump y Xi afianzan su tregua y se abren a un encuentro bilateral