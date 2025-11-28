El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pete Hegseth habla con las tropas en el portaaviones 'USS Gerald Ford' estacionado frente a Venezuela. X

Trump advierte que los ataques terrestres en Venezuela pueden comenzar «muy pronto»

El presidente de EE UU sugiere pasar a una nueva fase militar tras los bombardeos a narcolanchas mientras Maduro ordena a la fuerza aérea mantenerse «alerta y lista» para responder a una «agresión»

M. Pérez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:57

Comenta

El presidente de EE UU ha anunciado que los ataques militares contra el narcotráfico en Venezuela podrían comenzar «muy pronto» por vía terrestre. Donald Trump ... sugirió esta posibilidad este jueves, durante un acto de Acción de Gracias con miembros del ejército, como parte de nuevas medidas para combatir el tráfico de drogas procedente del Caribe a Estados Unidos, después de los sucesivos bombardeos a narcolanchas que ya han causado al menos 83 muertes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  7. 7 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  9. 9

    Una gran ola de luz recorre Valladolid con el encendido navideño en 81 calles y 24 plazas
  10. 10

    Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump advierte que los ataques terrestres en Venezuela pueden comenzar «muy pronto»

Trump advierte que los ataques terrestres en Venezuela pueden comenzar «muy pronto»