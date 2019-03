Editorial: Una salida para Venezuela La comunidad internacional y Caracas deben encontrar una solución realista a una situación insostenible Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. / EFE EL NORTE Domingo, 31 marzo 2019, 10:18

Una vez más, Venezuela volvía a quedarse sin fluido eléctrico en gran parte de Caracas y en al menos una decena de Estados durante la noche del viernes. Las excusas del régimen de Nicolás Maduro, que atribuye los cortes de fluido a los sabotajes, ya no son verosímiles, toda vez que es conocido el estado desastroso de la red de abastecimiento y es público que la mayoría de las turbinas del sistema de generación hidroeléctrica están fuera de uso. La decadencia tecnológica del Estado venezolano se ha hecho patente al constatarse que ni siquiera es capaz de extraer el petróleo contratado, hoy por hoy la única fuente de ingresos del país.

La impotencia del régimen, que no solo no logra el abastecimiento de productos de primera necesidad sino que tampoco puede prestar los servicios básicos a sus ciudadanos, lo vuelve peligroso, y a esta situación límite hay que atribuir la descabellada decisión de inhabilitar a Juan Guaidó a través de la Contraloría General, que argumenta que los gastos en que incurre al llevar a cabo su proselitismo no se compadecen con su patrimonio declarado. Parecería que Maduro quiere recurrir a la provocación para que la oposición termine reclamando una intervención exterior, que hay que evitar a toda costa no solo por razones políticas y morales, sino porque incrementaría el sufrimiento de una sociedad ya muy golpeada.

La debilidad del régimen, que en pocos días empezará a padecer el bloqueo financiero total de su principal cliente, Estados Unidos, se ha hecho visible al haber accedido a que la Cruz Roja ponga ahora en marcha una operación humanitaria «similar a la de Siria» para surtir de recursos a los centros sanitarios y alimentar a más de 650.000 personas que se hallan en la más completa indigencia, a pesar de que han abandonado el país más de tres millones de ciudadanos exhaustos. Lo grave de la situación es que ha empezado a cronificarse, lo que significa que el drama se enquista.

El Grupo Internacional de Contacto creado en Montevideo el mes pasado, que reúne a países americanos y a la UE, tendría que reactivarse, y Caracas debería contribuir a encontrar una salida con mayor realismo. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad dispersaban con gases lacrimógenos algunas de las manifestaciones opositoras convocadas para este sábado