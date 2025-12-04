El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maduri besa la bandera venezolana durante un acto de juramentación de nuevos comandos bolivarianos en Caracas. AFP

Maduro en tensión; cambios de móvil y de residencia, menos actos públicos y escoltas cubanos

El presidente venezolano y su equipo más cercano han aumentado las medidas de seguridad ante el temor a una acción estadounidense o a la traicion de su propio ejército

Miguel Pérez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:47

Comenta

La confianza y seguridad que Nicolás Maduro, transmite en público no parece tenerla en privado. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera ... la lupa sobre Venezuela en su aparente lucha contra el narcotráfico, el líder chavista ha incrementado su protección y modificado algunos hábitos en previsión de que la Casa Blanca en realidad lo persiga a él. Recurre a normas básicas: cambia de móvil a menudo, se mueve de una residencia a otra, pernocta en lugares diferentes y ha pasado paulatinamente a un plano más discreto. Según algunos medios, también ha establecido una guardia personal leal e incorruptible traída de Cuba. Aunque la lealtad es siempre difícil de baremar, en especial cuando se ofrecen 50 millones de dólares de recompensa por el jefe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  2. 2

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  3. 3 Hallan uno de los coches en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  4. 4

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  5. 5 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid
  6. 6

    «A nivel laboral, en Bélgica hay mejores horarios y salarios que en España»
  7. 7 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  8. 8

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  9. 9

    Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López
  10. 10 José Luis Cienfuegos será despedido esta tarde en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Maduro en tensión; cambios de móvil y de residencia, menos actos públicos y escoltas cubanos

Maduro en tensión; cambios de móvil y de residencia, menos actos públicos y escoltas cubanos