El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un avión de Iberia en pleno despegue. EFE

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

La compañía española procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones después de que Washington avisara de una «actividad militar en aumento»

T. Nieva

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:14

Comenta

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela tras avisar Estados Unidos de una «actividad militar en aumento». La aerolínea española tenía ... su primer vuelo previsto para este lunes 24 de noviembre. Según informan fuentes de la propia compañía, esta procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones. También han suspendido sus operaciones con el país latinoamericano otras cinco empresas de aviación. Se trata de la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam, tal y como ha precisado la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  3. 3

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  4. 4

    «Perdoné, pero no olvido»: la lección de vida de Ortega Lara en Los Dominicos
  5. 5

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  6. 6 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  7. 7

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo
  8. 8 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU