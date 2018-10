Xavier Serrano no quiere hablar de su posible relación con Aitana Xavier Serrano, el modelo que se relaciona con Aitana. / Instagram El joven modelo catalán ha mostrado su malestar por tantos comentarios sobre aspectos de su vida privada EL NORTE Jueves, 11 octubre 2018, 12:27

Una de las causas que justificaba la ruptura de Aitana y Cepeda era la existencia de una tercera persona y el señalado ha sido el joven modelo Xavier Serrano,aunque el catalán, un poco cansado de tanto comentario, ha dicho basta.

En declaraciones a 'La Vanguardia', Xavier está molesto por haberse convertido en un personaje público sin haberlo buscado: «No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada. Las últimas horas han sido muy agitadas para mí, con todos los familiares llamándome».

Serrano lo que no ha dejado claro es si Aitana es su pareja o no: «Prefiero no entrar en temas de mi vida privada, primero por ética profesional porque estoy centrado en mi trabajo, y, sobre todo, porque es un tema que afecta a otra persona que me importa, que es Aitana. No voy a entrar en detalles».