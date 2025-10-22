Willy Bárcenas desvela cual fue el nombre original de Taburete Los integrantes del grupo han acudido 'El Hormiguero' para promocionar su sexto disco 'El perro que fuma'

El Norte Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:39 Comenta Compartir

Willy Bárcenas y Antón Carreño acudían este martes, 21 de octubre, a 'El Hormiguero' para presentar su sexto disco 'El perro que fuma'. Sobre el curioso nombre de su nuevo álbum, Pablo Motos los vaciló haciendo cábalas con el nombre del próximo. «¿Cómo se va a llamar, 'La vaca que ríe'?», lanzó. Antón Carreño comenzó explicando que se les ocurrió estando en la furgoneta viajando para la gira el año pasado. «Es el diablillo que aparece cuando tú estás diciendo 'no me como esa hamburguesa' o 'quiero hacer deporte y me da pereza'». «El ser que llevamos dentro que impide conseguir la mejor versión de uno mismo», agregó su compañero.

Al margen del nuevo disco, la noticia que los Taburete quisieron anunciar en 'El Hormiguero' era que vuelven a hacer conciertos después de un año de parón. Durante la gira desembarcarán en el Movistar Arena, sin embargo «también volvemos a esas salas que fueron súper importantes para nosotros en los inicios. Entonces hay recintos que a lo mejor no son de mucha capacidad, pero todos nos hacen muchísima ilusión. Es como un nuevo renacer. Llevábamos nueve años sin parar de tocar y tras este año de parón ahora sentimos un poco que volvemos a empezar», contaron.

🔝 Después de un año, ¡Taburete vuelve a dar conciertos! #TabureteEH pic.twitter.com/43GlAjxFTl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 21, 2025

Con la mención de los inicios de la banda, Motos recordó el desconocido nombre artístico que adoptaron por un tiempo: Altramuz y Taburete. «Duró dos o tres semanas, no funcionaba. También estaba Joaquín, que es con el que empezamos el grupo. De hecho, yo quería que el grupo se llamase solo Altramuz», rememoró Willy Bárcenas. «Un par de copas», y luego ya sintetizaron al actual.