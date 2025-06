William Levy habla en 'El Hormiguero' de la noche en la que fue arrestado

El Norte Martes, 10 de junio 2025, 11:49 Comenta Compartir

William Levy, uno de los actores más deseados del panorama internacional desde su participación en la exitosa telenovela 'Café con aroma de mujer', ha acudido una vez más al plató de 'El Hormiguero' para hablar, entre otros temas, de uno de los momentos más complicados de su vida, su detención.

El pasado mes de abril, el actor era detenido en Miami acusado de alteración del órden público y allanamiento de morada por lo que tuvo que pasar la noche en el calabozo del que salía horas después tras haber pagado una fianza. Después de las muchas especulaciones que ha habido al respecto, el actor ha relatado lo sucedido en televisión tomándose la anécdota con humor. «No fue nada grave como se ha especulado. Estábamos tomando un trago un amigo y yo, y a la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho, la chequeó. Pensó que algo estaba mal y había una persona en la barra con la que empezó a discutir por la cuenta. Me metí para evitar que la situación escalase», comenzaba relatando el actor. «En el medio de todo eso llegó la policía, y no pasa nada porque estábamos a punto de irnos. Pero la forma en la que nos dijeron que nos fuéramos no era la mejor. Me llevaron simplemente, pero no pasa nada, es una experiencia más», concluía sobre esta anécdota que prefiere recordarla con humor.

Además, el actor recordaba que para él lo más importante durante su arresto era poder acompañar a su hijo en el partido que tenía que jugar: «Los de seguridad de la cárcel hicieron lo posible para poder llegar al juego de mi hijo, y llegué». Familiar y disfrutando al máximo de su faceta como padre, Levy reconocía que para él lo más importante son sus hijos: «Trabajo de junio a diciembre trabajo, porque si no se nos van, y no quiero arrepentirme de no pasar más tiempo con ellos, un padre tiene que estar presente». Anteponiendo la felicidad y la unión familiar a los grandes proyectos profesionales, el actor insistía: «Ganas en cosas más importantes en la vida. Mi trabajo siempre está fuera de Miami, vivo en Miami, y cuando empezaban a crecer tenía que estar con ellos ahí. No me arrepiento».

A pesar de las informaciones que hablaban de una mala relación de William con su hija Kailey, el actor aprovechaba la ocasión para desmentir esto dejando muy claro: «Casi siempre estoy con ellos, me encanta estar con ellos».