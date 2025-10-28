Virginia Fonseca perdona a Vinicius Jr

El Norte Martes, 28 de octubre 2025, 12:50 Comenta Compartir

Una confesión sorprendente en las redes sociales ha revolucionado el mundo de la prensa rosa. En un escrito, Vinicius Jr reconoció haber sido «descuidado» en su relación con la influencer Virginia Fonseca, a quien calificó como «una mujer increíble, madre admirable y alguien a quien respeto profundamente», como recoge ABC.

Lógicamente, la reacción en las redes sociales fue millonaria por la cantidad de mensajes y llamativa por la decisión del jugador del Real Madrid. Era el gesto que muchos esperaban después de semanas de rumores sobre una presunta infidelidad que habría fracturado su romance. «La idea ahora es empezar de cero. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto», escribió Vinícius. Por su parte la influencer confirmó, zanjando los rumores, lo que parecía un secreto a voces: «Ya no estamos juntos».

Más de 45 millones de seguidores

Pero ¿quién es la mujer que ha provocado el perdón público de Vinicius? Virginia Fonseca es una de las creadoras de contenido más populares de Brasil. Empresaria, madre y figura constante en los medios, se ha ganado la admiración del público por su naturalidad y su capacidad para reinventarse. Con más de 45 millones de seguidores en redes sociales, Fonseca representa el perfil de la mujer moderna: trabajadora, mediática y muy consciente de su imagen. Antes de su relación con Vinicius, fue pareja del cantante Zé Felipe, con quien tuvo dos hijas y una historia de amor muy seguida por la prensa brasileña.

Su llegada al entorno del futbolista despertó interés de inmediato. Los viajes a Madrid, las fotos en el Santiago Bernabéu y las muestras de cariño públicas consolidaron a la pareja como una de las más comentadas del año en la crónica social.

Pero todo cambió a principios de octubre, después de que diversos medios brasileños publicaron supuestos mensajes enviados por Vinícius a otras mujeres. Aunque el jugador inicialmente guardó silencio, la presión mediática y la tristeza visible de Virginia lo llevaron a dar un paso al frente.

Fuentes cercanas a la influencer aseguran que ella decidió alejarse del jugador tras enterarse del engaño. Sin embargo, tras la disculpa pública, la historia dio un giro inesperado. Virginia habría aceptado retomar el contacto, siempre que hubiera un cambio real de actitud. Según allegados, ambos están «reconstruyendo su relación con más madurez y menos exposición», aunque sin negar que aún queda camino por recorrer.

Las imágenes recientes en redes sociales, donde ambos comparten una cena íntima en Madrid, confirman lo que muchos sospechaban: Vinícius Júnior y Virginia Fonseca vuelven a estar juntos. La pareja fue vista llegando a Aarde Madrid, un restaurante de moda en la capital española. Ambos llegaron acompañados por el jugador del Real Madrid Éder Militão y su esposa Tainá Castro, así como por Rodrygo Goes, también jugador del equipo blanco.

Para esta nueva etapa, la pareja ha optado por un tono más discreto. «Los errores se enfrentan con verdad y amor», habría comentado Virginia a su entorno. Una frase que muchos interpretaron como su respuesta al gesto del jugador.

Este lunes, la pareja fue fotografiada sentada almorzano en un resturante de Mónaco, uno al lado del otro y también contó con la presencia de amigos.

En redes, los fanáticos se dividen entre quienes celebran la reconciliación y quienes critican la rapidez con la que todo parece haberse olvidado.