Un vídeo publicado en el perfil de Instagram de Daniel Sancho asombra a su entorno

Daniel Sancho fue condenado por la Justicia tailandesa, hace un año, a una pena de cadena perpetua por el homicidio del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Fue el 5 de agosto de 2023 fue detenido en la isla de Koh Pha Ngan después de matar y descuartizar, como él mismo admitió, al médico en una habitación de hotel.

El juez y la Fiscalía dictaminaron que había sido un crimen premeditado y fue condenado a cadena perpetua y a pagar una indemnización a la familia de la víctima de 105.000 euros. Ahora la familia del joven lucha por traerlo a España, algo que no está siendo tarea fácil.

El 28 de agosto de 2024, Daniel Sancho fue condenado a pasar el resto de sus días en la cárcel de Surat Thani. Sus abogados siguen intentando, con un recurso de apelación que ya han presentado con 480 páginas, varias opciones: conseguir rebajar la pena para poder traérselo a España, o incluso que se celebre el juicio de nuevo para pelear por una absolución. Mientras eso podría llegar, él sólo puede limitarse a ver pasar los días en esa prisión, una de las más seguras, pero también de las más masificadas, y con unas condiciones deplorables para los reos. Se sabe que hace 3 comidas al día, lee mucho y practica 'muay thai', y de vez en cuando habla por teléfono con los suyos: «Los lunes y los jueves habla conmigo, los miércoles con su padre y los martes con un amigo psicólogo», reveló Marcos García Montes, su abogado, en declaraciones a Vanitatis.

Extraño vídeo

Hace solamente unas horas un extraño vídeo ha aparecido en su cuenta de Instagram, sin ningún tipo de explicación. En él aparece un coro de chicas sentadas en el suelo mientras entonan un cántico religioso. Los seguidores de Daniel en esa cuenta se han extrañado tanto que los comentarios son todos del estilo, preguntándose si está todo bien o qué podría significar este vídeo, cuya única explicación posible es que Daniel haya pedido a alguien que lo publique en su perfil, pues él no tiene acceso a un móvil, y mucho menos a redes sociales, tal y como han aclarado sus abogados, tan sorprendidos como el resto.

Tras investigar qué podría significar, la revista 'Diez minutos' ha podido descifrarlo: se trata de un cántico llamado 'Adoración a las Tres Joyas', una melodía que se refiere a las 'tres gemas' o tres pilares del budismo: Buda (el ejemplo, el maestro), Dharma (las enseñanzas) y Sangha (la comunidad). Todos ellos representan los tres puntos clave en los que los budistas se apoyan en su camino espiritual, en las que buscar inspiración y librarse del sufrimiento para sanar, aprender y transformarse. Cuando parecía que, con este vídeo, Daniel se estaría apoyando en la fe (además de en contar toda su experiencia en un libro que ya estaría preparando), en Telecinco han dado otra posible explicación.

Aunque el entorno de Daniel Sancho se ha mostrado extrañado por la publicación de este vídeo, en 'El programa de Ana Rosa' han explicado que el hijo de Rodolfo Sancho le habría facilitado las claves de sus redes sociales a una persona de su confianza para que compartiera este vídeo porque era muy importante para él. En el programa de Telecinco han comentado que compartir esta oración podría ser como señal de luto y respeto hacia el rey de Tailandia tras la muerte de su madre, Sirikit Kitiyakorn. Cabe recordar que el monarca podría ser el único que indultara a Daniel Sancho.