Víctor Elías se casa a los 27 años Víctor Elías. / Instagram El actor que interpretó el papel de Guille en 'Los Serrano' contraerá matriomonio con María Torrejón EL NORTE Martes, 2 octubre 2018, 17:49

El actor Víctor Elías, que se hizo famoso por su participación en la serie de Telecinco 'Los Serrano' interpretando el papel de Guille, ha anunciado su próxima boda con su novia, María Torrejón. La pareja ha publicado en sus respectivas cuentas en Instagram una instantánea en la que muestra el anillo y explica que él se lo pidió y ella contestó que 'sí', tal y como recoge The Huffington Post

«And she said yes! Te amo», ha escrito Víctor Elías junto a la imagen. María Torrejón también ha compartido una imagen con un mensaje similar: «And... I said yes!»