Verónica Romero presenta su nuevo single 'Muévete al ritmo'

Verónica Romero, con la llegada del verano, ha lanzado su nuevo single, 'Muévete al ritmo', una canción de lo más bailable y fresquita para la época estival. La artista, en una entrevista para el portal Bekia, ha contado cómo está viviendo este momento profesional, en el que nota que su música se está valorando mucho más.

Para la cantante de 'Operación Triunfo' lo bonito es poder seguir haciendo música, crear y hacer conciertos. Y música es lo que ha hecho la cantante es su último trabajo 'Muévete al ritmo' que es una canción que podía defender perfectamente. «Es un estilo de música fácil de escuchar. Ahora mis conciertos son muy de pasarlo bien, que la gente baile y se divierta, Hay que fluir con lo que te toque en el momento. La vida de un artista en España cuando eres independiente tiene muchos altibajos. Tienes que estar en movimiento».

Sobre su carrera dice que «está en un punto de subida porque va fluyendo todo. Me llaman de más sitios y siento que voy expandiendo. Siento que el hueco en la industria lo sigo teniendo gracias a las canciones, a 'OT', al recuerdo, a los fans y a todos estos momentos de exposición».

Entre sus deseos, a Virgina no le disgustaría que «me llamaran de 'Bailando con las estrellas'. Yo lo estoy intentando porque es un programa muy goloso. Sería feliz. Me han ofrecido 'SV All Stars' y no sé si quiero. Es muy duro. Físicamente te deja fatal y yo ya hace casi 20 años que fui».

En cuanto a su paso por 'Operación Triunfo' no le importaría vincularse al proyecto, de nuevo: «Me gustaría ser profesora de gimnasia en 'Operación Triunfo'. Me encantaría entrenar a los chavales. Los concursantes de OT se tienen que desapegar del éxito, del fracaso y vivir la experiencia desde la persona, no desde el personaje. Quitarse la presión. A mí me hubiera gustado no ser tan dura conmigo misma».

