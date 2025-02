A la venta el Lamborghini de Shakira que regaló a un fan por no poder mantenerlo Además, del coche, la cantante otorgó un cheque de casi 90.000 euros para pagar los impuestos y el seguro, pero el dinero no ha sido suficiente para costear todos sus gastos

Shakira cumplía la promesa que le hacía a Sebastián Yatra de regalarle a uno de sus fans el Lamborghini morado que tanto ha significado para ella y en el que se refugiaba en sus momentos más vulnerables. Durante los preparativos de su gira 'Las mujeres ya no lloran' quiso hacerle a sus seguidores el regalo más grande. El vehículo no hacía más que recordarle a episodios que había vivido y que quería borrar con un sorteo exclusivo que encontró su ganador en diciembre.

«Se lo voy a regalar a un fan, es en lo que he estado pensando. Quiero que lo tenga un fan y sea feliz en este coche. Nadie me ve capaz, ya lo verán», prometía a Yatra a bordo del coche del que quería deshacerse de cara a embarcarse en su gira. Días después, la cantante anunciaba en sus redes sociales el concurso para hacerse con el Lamborghini Urus 2022 de color morado y con la palabra 'Loba' escrita en las matrículas, valorado en más de 250.000 euros, que la cantante había utilizado en la grabación del videoclip de su canción 'Soltera'. Para ganarlo, los participantes debían ser mayores de 18 años, ser residentes de Estados Unidos y apuntarse hasta el 29 de noviembre publicando un 'challenge' en redes sociales.

Tras cumplir los requisitos, el joven Michael Mejía se convertía en el afortunado, pero meses después ha decidido poner a la venta al no poder hacerse cargo de los gastos económicos del vehículo por más tiempo. El premio no solo incluía el coche, la cantante lo tenía todo pensado y aportaba un cheque de casi 90.000 euros al ganador para que pagase los impuestos y el seguro del vehículo. Pero una vez se ha acabado esa fuente monetaria, Mejía no tiene otra opción que aceptar ofertas de interesados por comprar el lujoso carro.

Tal y como reconoció en una entrevista para el programa 'El Gordo y La Flaca', el joven no ha podido hacerse responsable de los altísimos costos asociados con el mantenimiento del regalo. «Los 90,000 euros alcanzaron para muy poco. Hasta el momento se pagaron todos los impuestos del traslado del carro, las cosas legales y el seguro por seis meses. Y ya ahora faltan los impuestos federales que se hacen al final del año y sí, ya van a ser más o menos como 95,000 euros esa cuentita», contó quien aseguró que la cantante no tuvo en cuenta en su cheque detalles como que la gasolina cuesta casi 70 euros cada dos días.

Ahora, el ganador está abierto a propuestas de compradores fanáticos que quieren hacerse con el coche. «Alguien me ofreció entre 700.000 y 800.,000 dólares. ¿Puedes creerlo? Eso es maravilloso. Creo que el sueño de cualquier persona es tener el milloncito. Un millón y un dólar, ¡feliz!», dice quien está dispuesto a vender el Lamborghini por piezas si no llega a un acuerdo con ningún comprador. Una idea que ha sido criticada en redes sociales por los fans que consideran que desguazar el premio no respeta el objetivo que tenía la cantante al realizar el sorteo.

«En este carro que he decidido regalar viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté canciones con mis hijos, celebré la amistad. Cuando me lo compré, lo hice como un regalo para consentirme a mí misma al comenzar mi etapa de soltera. Pronto descubrí que lo único que nos ayuda son los vínculos humanos. El carro, la ropa, las cosas materiales... no nos transforman; los vínculos, sí. La familia, los amigos, los vecinos», reflexionó Shakira sobre lo que significaba para ella el vehículo.