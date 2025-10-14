El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

JJ Vaquero y Goyo Jiménez, en 'El Hormiguero'. Antena 3

JJ Vaquero recuerda el momento en el que tocó fondo por culpa de su adicción

El cómico vuelve a trabajar con Goyo Jiménez en la comedia 'Sujétame el cubata', que llega a los cines el 17 de octubre

El Norte

Martes, 14 de octubre 2025, 11:32

Comenta

'El Hormiguero' comenzaba la semana con una entrevista a JJ Vaquero y Goyo Jiménez debido al próximo estreno, 17 de octubre, de la película 'Sujétame el cubata', una historia «casi real» en la que Vaquero hará lo imposible por salvar su bar, El Erizo.

«Yo he ido a promocionarla a la tele, dije en 'Pasapalabra' el 13 de junio, y no se estrenó. Una vez Roberto Leal me preguntó si era la segunda parte. Me ha llegado a pasar que la he promocionado tanto que la gente, que es muy buena, por la calle me dice que la han visto», contó el protagonista con comicidad. Me ha llegado a pasar que la he promocionado tanto que la gente, que es muy buena, por la calle me dice que la han visto.

El Erizo, el local que sale en 'Sujétame el cubata' era el bar de JJ Vaquero. «Hacíamos monólogos, lo tuve 16 años. Era un sitio en el que pasaron cosas muy locas», explicó el ex guionista de 'El Hormiguero'. «De 0 a Lamine Yamal ¿cómo eran las fiestas?», quiso saber Pablo Motos. «Es que se juntaban las celebrities de la tele con la gente más fiestera de mi barrio. Y la anécdota estaba servida», explicó el humorista.

'Troleo' del Rey a Goyo Jiménez

Y hablando de anécdotas, el presentador puso sobre la mesa el encuentro de Goyo Jiménez con Felipe VI cuando el monarca acudió al teatro a ver su función. «Me hizo la troleada. No recuerdo qué vacilaras solté durante el 'show', que cuando vino al camerino me dijo 'me ha encantado tu función, Leo'», confesó. «En las fiestas de El Erizo no estuvo el Rey. A lo mejor Froilán…», acotó su compañero de película.

Al margen del tono humorístico de la entrevista, Pablo Matos se interesó por conocer cómo el mundo de la noche le pasó factura al monologuista vallisoletano.«¿Quieres la verdad? Me vi borracho en el entierro de mi suegra», se sinceró, conteniendo la emoción.

A partir de ese detonante, volvió al gimnasio y pidió ayuda profesional. «No me gusta mandar el mensaje de que con el deporte puedes dejar lo que sea. Si alguien tiene un problema, por favor, que busque un profesional. Sí que es verdad que el deporte ayuda a vivir mejor, es una ayuda increíble para cualquier persona a la que se le está yendo la mano con la noche y quiera salir».

