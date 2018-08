Vacaciones complicadas Jorge Javier Vázquez, en la diminuta cama. / Instagram Jorge Javier Vázquez 'sufre' algunos inconvenientes durante su descanso vacacional EL NORTE Lunes, 13 agosto 2018, 20:34

El presentador de 'Sálvame', 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha decidido coger vacaciones para olvidarse de su acelerada rutina diaria. En un destino no revelado, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en compartir sus primeras vivencias durante su descanso estival y no todas demasiado halagüeñas.

Sus más de 500.000 seguidores en las redes han podido ver una fotografía cuando menos curiosa. En ella aparece el presentador metido dentro de una diminuta cama, tapado con una manta y asomando únicamente la cabeza. Jorge Javier lo explica: «Viajar con un matrimonio amigo y pedir una cama supletoria para mí. Llegar y darte cuenta de que aquí son muy listos porque me ponen una cama acorde a mis dimensiones. Volver a la infancia. Si me muevo me despeño».

Jorge Javier Vázquez, tapado con una manta. / Instagram

La respuesta y los comentarios de sus seguidores han sido de lo más graciosos e ingeniosos como recoge la web de 'Chance'. Por ello, Vázquez se ha animado y ha compartido una nueva imagen todavía más curiosa, tapado con una manta mientras desayunaba: «Viajar al otro lado del mundo en busca de playa y tener que pedir una manta en el desayuno. En fin».