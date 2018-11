Twitter veta a Frank Cuesta «Ayer, 400 o 500 trolls se pusieron de acuerdo para reportar la cuenta y, obviamente, te la cancelan», ha explicado el presentador, que ya ha recuperado su cuenta EL NORTE Martes, 20 noviembre 2018, 10:34

Si por algo se caracteriza Frank Cuesta es porque no se calla nada de lo que piensa. La última polémica la ha protagonizado con el humorista Dani Mateo. El cómico concedió este fin de semana una entrevista en la que declaró que no entendía lo que estaba pasando. «Si un juez me dice que no puedo hacer humor irreverente, igual me marcho a Bélgica como Valtonyc. No sé si quiero vivir en un país donde no se puede hacer este tipo de comedia», decía. A lo que Frank Cuesta no se ha quedado callado.

Sus palabras provocaron que Twitter decidiese suspender la cuenta del presentador de televisión que ya han vuelto a abrir. «Ayer, 400 o 500 trolls se pusieron de acuerdo para reportar la cuenta y, obviamente, te la cancelan momentáneamente. », explica Cuesta, que no acaba de entender los métodos de la red social.