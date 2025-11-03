Tony Spina reacciona a unas imágenes de Marta Peñate y Noel Bayarri besándose

El Norte Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:43 Comenta Compartir

Noel Bayarri ha sido uno de los grandes enemigos de Tony Spina a su paso por 'Supervivientes All Stars'. El que fuera vetado en la boda de Marta Peñate y Tony Spina ha tenido algún choque que otro que ha sido recordado durante el debate final del reality de Telecinco. Pero para sorpresa de este, también ha podido reaccionar a unas imágenes de su mujer Marta Peñate y Noel Bayarri... ¡dándose un beso!, cuando Tony y Marta todavía se estaban conociendo.

Antes de nada, las imágenes las han podido ver Fani Carbajo y Gloria Camila, cuya reacción no ha dejado indiferente a nadie: «¿Esta quién es?» o «pero qué barbaridad», hasta un «yo no me esperaba esto», han sido algunas de las expresiones de las dos exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' al ver las imágenes. «Se están viendo unas imágenes de Marta Peñate y Noel dándose un beso», ha informado Sandra Barneda, que se encontraba junto a ellas.

Llegado el momento, Sandra Barneda ha dado paso a las susodichas imágenes, contando que dan respuesta al verdadero motivo por el que Tony Spina y Noel Bayarri «podían tener diferencias» en Honduras, algo que hay que recordar que ocurrió en 2021, cuando Marta Peñate y Tony Spina todavía se estaban conociendo.

En el vídeo podemos ver a una Marta Peñate y Noel Bayarri 'jugueteando' en 'Solos', un reality que Telecinco emitió hace ya años siempre en un tono de humor y de broma. Al ver las imágenes, algunos como Iván González no daban crédito, preguntándose si era Inteligencia Artificial: «Te lo prometo que lo he pensado, te lo juro». «Eso de inteligencia tiene poco», ha bromeado, por su parte, Noel Bayarri.

Tony Spina ha reaccionado ante la pregunta de Sandra Barneda sobre si le molestó en aquel momento: «A mí me molestaron más otras cosas de Noel en ese momento. Estaba empezando con Marta y tenía muchas ganas de conocerla y hablar con ella. Llevábamos una semana o dos y solo podíamos hablar por teléfono. Mucha gente no sabía si estábamos o no, entonces cuando yo hablaba con Marta, la gente decía que era un pesado y Noel, que me llevaba muy bien en ese entonces -éramos bastante amigos- aprovechó eso y para quedar bien con el público fue el primero que me atacó a mí tachándome de pesado».

El exconcursante italiano ha asegurado que le molestó más las palabras del que era su amigo en ese momento que el juego en sí que hicieron. Marta Peñate, por su parte, ha recordado que esas imágenes pertenecen al 24 horas de aquel reality y ha bromeado como si estuvieran en 'LIDLT': «Serían 80 alarmas seguidas...».

Aclaraciones

«La gente que vio el 24 horas sabía que no había más que una amistad. Ahí cogí a Noel muchísimo cariño. Yo sé que para la galería está buenísimo, pero yo no lo veía con ojos de deseo ni de pasión. Al revés, forjé una amistad con él y no había más», ha aclarado Marta Peñate. Noel Bayarri, para zanjar todo esto de manera definitiva, la matizado que en ese momento no había «química» entre ellos, tildando todo de tan solo «un juego»: «Nos llevábamos genial y nos reíamos».