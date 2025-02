Tony Aguilar se recupera tras ser intervenido de una hernia post quirúrgica

El Norte Viernes, 7 de febrero 2025, 10:52 Comenta Compartir

El locutor de radio Tony Aguilar, de 51 años, era operado hace un año de una delicada operación de estómago y esófago y ahora ha tenido que ser operado de nuevo, según ha mostrado él mismo con una fotografía en la que aparece postrado en la cama del hospital.

El locutor ha querdido tranquilizar a todos sus seguidores al destacar que todo ha salido bien y que «la intervención ha sido un éxito», por más que la imagen haya sembrado la preocupación entre sus fans. El histórico presentador de 'Los 40' evoluciona favorablemente de la operación.

Tony Aguilar ha querido aprovechar la ocasión para enviar un sentido agradecimiento a todo el equipo médico que le ha tratado y cuidado de él durante estos días: «Muchas gracias a los cirujanos Dr. Guerra y Dr. Del Castillo que se encontraron con algún imprevisto y todo solucionado».

Noche dura

Sin embargo, no ha sido una intervención trivial, a juzgar por el relato del propio locutor, que escribía en su mensaje de Instagram: «La noche ha sido dura pero unos calmantes y analgésicos ayudan. Perdonad si estos días ando algo desconectado, familia!».

Si el año pasado ofreció más detalles de su cirugía de estómago y esófago, esta vez ha sido mucho más escueto sobre la razón que le ha llevado a pasar por el quirófano un año después.

'El Español' ha podido confirmar que «su estado de salud es bueno» y el propio Tony Aguilar ha comentado: «El año pasado tuve una operación de una hernia de hiato y de una lesión de esófago premaligna que me habían encontrado y todo salió fenomenal, pero por donde me operaron, al hacerme la laparoscopia, me ha aparecido una eventración, que es una hernia post quirúrgica».

La cosa se ha ido complicando. «Me han encontrado también otras dos hernias más umbilicales, con lo cual al final me han retirado tres hernias y además una operación de diástasis que también tenía programada y prevista. La operación era un 2x1 pero al final se ha convertido en un 5x1», ha resumido con sentido del humor.