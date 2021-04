Toño, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', nueva pareja de Sheila Casas La hermana de Mario Casas había puesto fin a su relación con el actor Adrián Pedraja, hace poco Sheila besándose con Toño. / INSTAGRAM EL NORTE Jueves, 8 abril 2021, 10:56

Sheila, hermana de Mario Casas, dio por finalizada hace poco su relación con el actor Adrián Pedraja, conocido por su papel en la serie 'El secreto de Puente Viejo', pero rápidamente ha vuelto a ilusionarse con un chico que ha ocupado su corazón. La abogada ha querido compartir su felicidad a través de su cuenta de Instagram con una foto en la que aparecen los dos 'besándose' a través de sus mascarillas. Debido a que llevaba su rostro más tapado de la cuenta ha resultado un poco más difícil descubrir de quién se trata, pero al final se ha descubierto.

Se trata de Toño, quien más de diez años atrás se convirtió en tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', cuando el espacio aún era presentado por Emma García. Primero apareció en el programa como pretendiente en varias ocasiones y más tarde consiguió hacerse con su propio trono, dejando a su paso varias polémicas. Duró como tronista un mes, teniendo que abandonar el espacio, tras una confidencia.

Toño. / INSTAGRAM

Ahora, su relación parece ir en serio y todo apunta a que está muy integrado en su grupo de amigos y también en su familia. Tanto ella como él han compartido varias imágenes en sus redes sociales mostrando que han pasado juntos la Semana Santa y que además se han reunido con varias amistades. También han aprovechado estos días para escaparse a Zielo Las Beatas, en Ciudad Real, un hotel muy peculiar al que han acudido muchos influencers porque tienen habitaciones 'burbuja', originales y que sirven para vivir una experiencia única.

No obstante, hasta el momento no ha compartido ninguna foto de su relación en su feed de Instagram, tan solo en sus stories, no duda en mencionarle, por eso en una de las fotos que ha compartido en el hotel burbuja ha escrito que el autor de la imagen es su chico. «Magia by Toño», escribió Sheila Casas. Otra de las cosas que ha compartido es cómo se divierte con él tomando algo en una terraza, aunque sin mencionarse como tal porque todo parece indicar que no tiene cuenta de Instagram.