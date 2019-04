Toñi Moreno: «Tengo 45 años y si puedo ser madre, lo voy a ser» La presentadora de televisión ha confesado que «hay que luchar por tus sueños» EL NORTE Jueves, 25 abril 2019, 11:07

La presentadora Toñi Moreno ha hablado en una entrevista en la revista 'Semana' sobre sus deseos de tener hijos: «Tengo 45 años y si puedo ser madre, lo voy a ser», cuenta, aunque no es algo que vaya a lograr su frustración: «En todo hay que ponerse un límite, unos intentos y ya está. Hay que luchar por tus sueños, pero no ser sumisa ante la vida y no enfadarte cuando las cosas no salen cuando tú quieres».