El tío de Laura Pausini muere atropellado por un coche que se da a la fuga

Laura Pausini atraviesa por un momento complicado tras conocer la muerte de su tío que fue atropellado en los alrededores de Bolonia mientras circulaba en bicicleta el pasado 2 de noviembre de 2025. Las autoridades del país investigan el suceso, puesto que el conductor del vehículo se dio a la fuga.

Ettore Pausini, de 78 años, fue embestido por un automóvil mientras circulaba en su bicicleta. Las autoridades han señalado que el supuesto vehículo que embistió a Ettore sería un Opel Astra antiguo que, según se ha conocido, fue abandonado a dos kilómetros del lugar del accidente.

El tío de Pausini era muy conocido y apreciado en la región de Bolonia, donde ejercía de barbero. Además, el hombre ayudaba a pacientes oncológicos tras haber superado él mismo un duro cáncer. Sus paseos en bicicleta eran un hábito que disfrutaba mucho.

La familia de la cantante ha pedido discreción y respeto para afrontar esta gran pérdida. Las fuentes cercanas a la artista han confirmado que la italiana se encontraría devastada por la muerte de su tío, Ettore Pausini. Por su parte, el alcalde de Bolonia ha reconocido a Ettore como una persona muy querida en la comunidad.

