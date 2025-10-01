El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El actor Tim Curry. EFE

Tim Curry desvela que «no puede caminar»

El actor ha detallado las secuelas del derrame cerebral que sufrió en 2012

El Norte

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:19

El actor Tim Curry ha aparecido recientemente en un acto de homenaje a la película con la que se hizo mundialmente famoso, 'The Rocky Horror Picture Show'. El intérprete era el invitado estrella y apareció en la alfombra roja del evento en silla de ruedas, debido a las secuelas que aún le quedan del derrame cerebral que sufrió en el año 2012. Después de la emotiva ovación que le hicieron en el Academy Museum de Los Ángeles y con el sentido del humor que nunca le ha abandonado, Curry ofreció una breve actualización de su complicado estado de salud:

«Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta ridícula silla, y eso me limita mucho. Así que no podré cantar ni bailar muy pronto. Tengo serios problemas con mi pierna izquierda», admitió. También compartió los detalles de cómo sufrió el derrame cerebral, revelando que fue su masajista quien intervino para salvarle la vida: «Yo siempre tuve mucha suerte, hasta ese viernes 13 de julio, cuando tuve el derrame. Estaba recibiendo un masaje en ese momento y ni siquiera noté nada, pero el masajista me dijo: 'Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia'. Y lo hizo, y yo dije: 'Qué tontería'», recordó.

@apnewsentertainment Tim Curry is sharing details about the 2012 stroke that left him unable to walk. The 79-year-old actor spoke at a "Rocky Horror Picture Show" 50th anniversary screening in LA. #timcurry #rockyhorrorpictureshow ♬ original sound - AP Entertainment

«Estaba realmente enfermo y llamaron a una ambulancia para llevarme al hospital. Y un sanitario muy simpático me dijo que me iba a poner morfina, así que yo le dije: 'Adelante'», añadió, provocando la risa de todos los presentes. Bromas aparte, Curry se sintió muy agradecido por el homenaje que le han hecho a la película de los años 70: «Estoy muy emocionado y muy honrado por la Academia de presentar nuestra película, que se ha extendido por 50 años», dijo, dirigiéndose específicamente al público LGTBIQ+.

«La frase 'no lo sueñes, sé quién eres' (Don't dream it, be it) es muy importante. Una de las cosas que hace la película, creo, es darle permiso a cualquiera para comportarse como realmente quiera, de la forma que sea y con quien sea. Y me siento orgulloso de eso», concluyó el actor quien, el próximo 7 de octubre publicará su audiolibro de memorias, 'Vagabond'. En él, relatará su andadura por la industria de Hollywood, desde que interpretó a Gómez de 'La familia Addams' hasta su gran regreso al cine en 2024, tras 14 años alejado de la gran pantalla.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  6. 6

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  7. 7 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  8. 8

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  9. 9

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  10. 10

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tim Curry desvela que «no puede caminar»

Tim Curry desvela que «no puede caminar»