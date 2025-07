La 'tiktoker' Kenmer Kenia desmiente su propia muerte La creadora de contenido realizaba un vídeo para informar que estaba bien y que no sabía lo que había pasado

La tiktoker Kenmer Kenia, famosa creador de contenido LGTBI, se ha visto obligada a hacer frente a los rumores que circulaban por las redes sociales de su propia muerte. Según esas informaciones, había fallecido tras someterse a una cirugía bariátrica.

«Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a su familia, seguidores y amigos. Con todo el dolor les compartimos esta triste noticia. Pronta resignación a sus seguidores y familia», se podía leer en un comunicado expuesto en redes.

Pero, nada más lejos de la realidad, ya que 12 horas después, y después de que internet se llena de condolencias por su supuesta muerte, la tiktoker realizaba un vídeo en el que decía que estaba bien y, obviamente, viva. «Yo no sé qué pasó, si me hackearon. Perdón. Perdónenme por lo que pasó. Vi muchos videos de nenucas llorando, estoy en shock, no sé qué pasó», intentaba asimilar, visiblemente emocionada y desconcertada.

«Estoy muy enojada, tengo mil llamadas de mi papá, mi papá es diabético... Estoy bien, perdón si se asustaron como yo, asegura en el vídeo, donde muestra también su proceso de recuperación tras someterse a una cirugía bariátrica.

