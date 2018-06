Thomas Markle, muy enfadado con la Reina Isabel Thomas Markle. / CBS El padre de la duquesa de Sussex 'desconoce' la razón por la que la reina va a conocer a Trump y no a él EL NORTE Viernes, 29 junio 2018, 13:16

Está quedando claro que la discreción no es una de las virtudes de la familia de Meghan Markle, ya que aprovechan cualquier oportunidad para hablar sobre la nueva vida de la exactriz y ahora duquesa de Sussex. El último ha sido su padre, Thomas Markle, que ha mostrado su malestar por no conocer todavía a la Reina Isabel II.

Según publica el portal de noticias TMZ, Thomas no ha recibido noticias de su hija ni de ningún miembro de la Familia Real desde que durante una entrevista para 'Good Morning Britain' dijera que el príncipe Harry le había pedido que le diera 'un voto' de confianza al presidente de su tierra natal: Donald Trump. «Harry le dio una oportunidad porque era nuevo, pero espero que ahora haya cambiado de opinión».

En este sentido, a Markle no le gustó que la Reina Isabel II tenga en su agenda una visita al presidente de los Estados Unidos, cuando él todavía no la ha visto en persona: «Si la Reina está dispuesta a conocer a nuestro presidente arrogante, ignorante e insensible, no tiene excusa para no conocerme, no estoy para nada igual de mal que él», ha asegurado.

El padre de Meghan, no obstante, tiene pensado cruzar el charco para ver a su hija y conocer al príncipe Harry, aunque lo que no está tan claro es que llegue a conocer a la Reina Isabel, que tanto desea.