Terelu y Pelayo protagonizan una emotiva reconciliación, tras su fuerte discusión

Todos los concursantes de 'Supervivientes 2025' creían que Terelu Campos había abandonado tras su fuerte enfrentamiento con Pelayo Díaz el pasado domingo durante 'Conexión Honduras', pero lo cierto es que la hija de María Teresa Campos ha estado viviendo las 48 últimas horas con Juan Carlos Montoya, Anita y Manuel en 'Playa Misterio'.

La discusión que comenzaba cuando la hija de María Teresa Campos se quejaba de que las lentejas «estaban duras» y contestaba de malas formas al influencer, que no dudaba en reprocharle sus palabras y pedirle que le tratase con educación. «Yo la trato como una madre y mi madre nunca reaccionaría así, nunca diría 'no me toques los cojones'. No te tienes que levantar para que te demos de comer, te lo llevamos a la boca, encima sé un poco más agradecida. Se cree que estamos en el Marbella Beach Club y no somos sus sirvientes. Está acostumbrada a tener servicio y está en la playa como si estuviera en una hamaca. Y encima se queja», estallaba Pelayo con sus compañeros.

Unas palabras que Terelu veía en directo en la gala del domingo, activando el protocolo de abandono muy enfadada y negando que hubiese tratado mal ni al creador de contenido ni a ninguno de su grupo. Sin embargo, no ponía rumbo a España sino a 'Playa Misterio', y tras dos días con el 'triángulo amoroso' de 'La Isla de las Tentaciones' este martes llegaba el momento de reencontrarse con Pelayo, Makoke, Escassi y compañía en la palapa.

Y, como no podía ser de otra manera, ha protagonizado un comentadísimo 'cara a cara' con el influencer, que no dudaba en pedir perdón a la presentadora «porque a veces me pueden las formas, pero para mí el contenido es el que es. Siento si he herido a Terelu. Le pido disculpas también a la audiencia si ha visto que he fallado».

«Yo creo que no. Estábamos todos alrededor y comíamos todos. No se me ha ido a buscar con la bandeja. No he pescado, no sé pescar, por eso cuando se me ofreció venir aquí lo primero que dije es que no podía ser concursante. No podía ser un lastre en ningún equipo. Sé mis condiciones físicas y mi fortaleza mental, el cuerpo y la mente no siempre están acorde. En la medida que he podido lo he hecho, para algunos será menos que para otros», ha reaccionado Terelu, negando así que sus compañeros «le hayan dado de comer» como asegura Pelayo.

Firme, pero conciliador, el diseñador ha dejado claro que «aquí no se están cuestionando las habilidades físicas de nadie. Lo que se está cuestionando son las formas. Terelu se queja muy a menudo y es algo que a mí me ha hecho mella. Yo lo que le reprocho es que se queje y que a veces nos hable mal», ha explicado.

Emotivo abrazo

Una conversación que ha terminado con ambos fundiéndose en un emocionado abrazo. «Pelayo y yo ya lo teníamos solucionado. En el momento de calentón él dijo cosas que a mí me dolieron, que hoy se acaban de hablar y ya está. Yo a Pelayo le tengo cariño, le respeto mucho como profesional. Creo que es un valiente, que lo da todo aquí por el equipo. Es un hombre de equipo y eso es lo importante», ha expresado Terelu, ensalzando el papel del influencer en el concurso, que no ha podido contener las lágrimas al escuchar a su compañera.

«Me parece que Terelu es muy generosa cuando habla, no solo conmigo, con todo el mundo. Cada vez que hemos necesitado un hombro o una palabra de ánimo o un abrazo o una sonrisa, la hemos tenido. Es justo y necesario decirlo. Creo que hablo por todos, cada vez que la vemos aparecer nos saca una sonrisa, es una alegría. Gracias por todo el apoyo, es un placer», ha respondido Pelayo, dejando sin palabras a la madre de Alejandra Rubio, con fuerzas renovadas para afrontar los próximos días tras zanjar sus diferencias con el influencer.