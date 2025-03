Terelu confirma que tiene un hermano

el norte Lunes, 14 de septiembre 2020, 12:40 Comenta Compartir

La bomba informativa ha explotado. Antonio David Flores fue el encargado de activarla y Terelu Campos ha provocado su explosión. Harto de que Las Campos hablasen sobre su hija Rocío Flores, el exguardia civil sacó a relucir un secreto oculto por la familia: Carmen Borrego y Terelu Campos tenían un hermano.

A partir de ese momento, como recuerda 'Bekia', las especulaciones sobre el padre de Terelu y Carmen, y su supuesta infidelidad a Mª Teresa, comenzaron a brotar. Para frenar la hemorragia informativa, Terelu Campos aprovechó su presencia en 'Viva la vida' para aclarar la noticia.

La hija de Mª Teresa comenzó asegurando que estaba preocupada por todo lo que se estaba hablando de una persona anónima, ajena al mundo mediático, porque «cuando se le hace daño a personas que no forman parte de nuestro mundo...», explicando, visiblemente molesta, que «es un hermano anónimo, no secreto. Públicamente no hemos hablado, no. Mi padre nunca fue público y tuvo una madre anónima y ambos están muertos».

Tanto Terelu Campos como Carmen Borrego no perdonarán a Antonio David Flores que revelara esa información.