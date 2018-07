Terelu Campos, operada con éxito de su cáncer de mama Terelu Campos. / Telecinco Su hija, Alejandra Rubio, leyó un comunicado en el que informaba de que la intervención había ido bien, pero que esto no ha hecho nada más que empezar EL NORTE Jueves, 12 julio 2018, 12:40

Terelu Campos volvía a ser operada a causa de su cáncer de mama. En esta ocasión, tal y como informó en un comunicado oficial el pasado viernes, 6 de julio, tenía que someterse a una operación por un «tumor primario en la mama izquierda». Por ello tuvo que ser ingresada en la tarde del martes, 10 de julio, a última hora, en el el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en compañía de su madre y su hermana.

La intervención se realizó en la mañana del miércoles 11 a las 11:00 horas y duró 2 horas y 45 minutos aproximadamente. Hasta el hospital se acercaron, posteriormente, familiares y amigos cercanos como su hermana, Carmen Borrego; su hija, Alejandra Rubio; su gran amiga, Rocío Carrasco, y varios de sus compañeros del programa de Telecinco como Mila Ximénez, Belén Rodríguez y Kike Calleja.

Su hija fue la encargada de informar sobre el estado de salud de su madre: «Ha ido todo muy bien. Hace un ratito que ha salido del quirófano. Los médicos están muy contentos», aunque quiso dejar claro que esto no ha hecho más que empezar y que necesita su tiempo: «Los resultados van a tardar bastante, no es cosa de 24 ó 48 horas».

También ha tenido algunas palabras para los medios María Teresa Campos: «Mi niña está bien. Estamos muy contentos».

El Hospistal Universitario Fundación Jiménez Díaz publicó un parte médico informando sobre el estado de la paciente, señalando que se encuentra estable y recuperándose de la intervención quirúrgica en la mama izquierda realizada por el doctor Díaz Miguel.

Más tarde, el reportero de 'Sálvame' desplazado hasta el centro médico confirmó que Terelu ya se encontraba en planta y rodeada de los amigos y con la buena noticia de que el conocido como 'ganglio centinela' (los tejidos pegados al tumor) no estaban afectados por lo que este tumor no había ramificado y no se había extendido por el resto de tejidos.