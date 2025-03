Terelu Campos se emociona al descubrir quién la espera en plató

El Norte Viernes, 28 de marzo 2025, 11:33 Comenta Compartir

Terelu Campos, tras su abandono de 'Supervivientes', llegaba al plató muy emocionada tras reencontrarse con su hija Alejandra Rubio, su hermana Carmen Borrego y otroas sus seres queridos, aunque pero no se esperaba ver a una persona que la estaba esperando.

Tras los pertinentes saludos, se sentaba en medio del plató con Jorge Javier Vázquez, con el que hablaba de su experiencia en el programa: «Cuando estás allí, dices: 'Si hubiera podido ir veinte años atrás hubiera sido la leche'. Han confluido muchas cosas para tomar la decisión. Tenía claro que no podía engañar a nadie, tenía claro que no podía ir como concursante como tal, no puedo ser un lastre para un equipo, solo cuando estás ahí te das cuenta de lo importante que es ser una piña».

«Me parece que, para una persona que lleva dedicándose a esta profesión durante 40 años, irse allí, quitarse toda la máscara y que la gente te vea en esas condiciones, desde casa se puede ver fácil, pero vencerlo... me parece buenísimo», le decía Jorge Javier y Terelu apuntaba algo: «Pero es que lo bueno de todo es que no lo he pensado, es lo que me ha dado fuerzas para seguir un día y otro día».

Momento en el que la recién llegada de Honduras habló de la visita de esta persona tan especial en el plató: «No puedo creer que esté aquí mi amiga Concha, que haya venido de Málaga».

Temas

Jorge Javier Vázquez