Terelu Campos echa de menos «los besos y los abrazos de un hombre»

Terelu Campos está viviendo un gran momento personal y profesional. Convertida en abuela desde finales del año pasado, se ha estrenado con éxito como actriz de teatro con Santa Lola, una producción de su amiga Lara Dibildos, y encara el verano presentando su propio espacio en el programa 'Fiesta'. Pero, si algo ha marcado un antes y un después, además del nacimiento de su nieto, ha sido su paso por 'Supervivientes', donde ha afrontado sus miedos físicos y emocionales y que le ha servido para reconciliarse consigo misma. Tanto es así que no ha dudado en seguir los pasos de su hermana en la revista Lecturas haciendo un posado veraniego. Incluso ha ido un paso más allá y, además de en bañador, ha posado en biquini.

«Ha sido una catarsis, me ha servido para reconciliarme conmigo, para no putearme con el físico», ha contado a la revista, cuando está a punto de cumplir 60 años el próximo 31 de agosto. Tanto ha cambiado que, si en sus entrevistas anteriores rechazaba la posibilidad de volver a enamorarse, ahora confiesa que echa de menos «los besos y los abrazos de un hombre». «Me hace ilusión que un hombre me mire de una manera especial», revela. Y, aunque sigue sin sentirse preparada para tener una relación, afirma: «miedo a nada y a enamorarme, menos».

Una nueva Terelu que solo tiene un punto débil: su familia. «Me llevo un disgusto si se habla de mi hija, de su pareja, de mi hermana, mi cuñado, si tocan a mis sobrinos. Lo que digan de mí me da igual», asegura.

