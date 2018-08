Terelu Campos se enfrenta a su gran decisión Terelu Campos en 'Sálvame'. / Telecinco La colaboradora de 'Sálvame' ha comentado: «Estoy decidida a hacerme una doble mastectomía» EL NORTE Miércoles, 1 agosto 2018, 11:15

Terelu Campos parece haber tomado una decisión muy importante en su vida. En una entrevista a la revista 'Hola!' ha confesado que: «Estoy decidida a hacerme una doble mastectomía».

Para seguir adelante con esta postura, la colaboradora de 'Sálvame' ha tenido varias cosas en cuenta. También ha contado cómo se lo tomó su madre cuando le habló de dicha operación: «Mi madre me pone como ejemplo a Angelina Jolie. Me ha sorprendido su reacción y me ha dicho que esté muy firme». Una postura, la de la veterana presentadora que comparte con su hija Carmen Borrego.

Tal y como señala en la información su mayor preocupación es su hija Alejandra: «Mi mayor alivio sería que, genéticamente, no le transmita nada a mi hija, que todo lo malo que tenga que pasar me pase solo a mí».

En unos momentos tan duros por lo que está atravesando se rumorea que podría haber vuelto a creer en el amor, ya que ha retomado el contacto con su ex Salvador Pérez, con quien mantuvo una relación en 2010 y con quien habría disfrutado de una romántica escapada, según recoge 'Lecturas'.