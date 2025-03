Tensión y reproches en el reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel en 'Supervivientes'

El Norte Viernes, 14 de marzo 2025, 11:39 Comenta Compartir

La gala del pasado jueves de 'Supervivientes' estuvo protagonizada por un reencuentro de los más esperado. Después de que Montoya y Anita volviesen a verse de nuevo, Manuel se tiraba del helicóptero y llegaba en barca hasta la playa donde se encontraban la expareja, dejando un reencuentro en Honduras cargado de tensión y reproches.

Montoya no daba crédito al ver aparecer a Manuel en la barca. Y tiraba de humor, cogiendo lo primero que tenía entre manos y haciendo que llamaba por teléfono: «Juan, vamos a ver... te dije que este muchacho tenía que irse a Juan y Medio. Pero es que ha venido a donde Montoya brilla. Vale Juan, pues te lo mando después...».

Manuel le pedía al exconcursante de 'La isla de las tentaciones' que dejase de mirar al suelo y que le mirase a la cara y Montoya no tardaba en lanzarle el primer dardo: «Tú no tienes educación ni vergüenza ninguna». Además, le tachaba a Manuel de «poco inteligente» y le achacaba que siempre fuera a «donde Montoya brilla». «¡Vamos por caminos diferentes!», le recriminaba Montoya. Por su parte, Manuel dejaba claro que no llegaba a Honduras para discutir con nadie.

Pero Montoya, fuera de sí, le reprochaba -entre tantas cosas- que se metiera en medio de sus bolos, mientras que Manuel recalcaba que lleva mucho más tiempo haciendo bolos que él y que si acude a 'SV' es a competir con él mismo, no con nadie. «¡Me das igual! ¡No me importas nada!», señalaba Manuel, que se reía de sus canciones e imitaba su clásica canción 'Salta la gamba'.

Anita

En medio de la tensión entre Manuel y Montoya, Anita le plantaba cara al tentador y le reclamaba un «perdón» por la que «montó en el reencuentro de 'LIDLT'»: «Me merezco un perdón por la que montaste ahí, mentiroso. Cuéntale la verdad a Montoya de por qué dejamos de quedar». Una pequeña discusión que era solapada de nuevo por un enfrentamiento más entre Montoya y Manuel.