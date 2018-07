Los telespectadores pillan el falso directo en la final de Factor X Pol Granch, ganador de 'Factor X'. / Telecinco La canción que interpretó Paula Pausini estaba grabada EL NORTE Viernes, 6 julio 2018, 17:43

Telecinco emitió el pasado jueves la gran final de Factor X, una gala que ha contado con la participación de artistas invitados como James Arthur y Laura Pausini, jurado de la actual edición. Ha sido durante la actuación de la italiana cuando ha tenido un fallo de raccord del que se han dado cuenta los telespectadores. La gala fue emitida en directo, pero no la canción de Pausini, que ha sido grabada. Un falso directo del que los seguidores no se hubieran dado cuenta si no hubiera sido por el error, según recoge Vertele.

Tras la interpretación de los temas por cada uno de los finalistas, Jesús Vázquez ha aparecido con ellos entre bastidores donde aparecían con la ropa de su segunda canción de la noche. Tras ello, el programa se ha ido a publicidad y al volver ha dado paso a la actuación de Pausini con los participantes. Todos ellos aparecían con el vestuario de la primera parte del programa. Este detalle ha dejado claro que Factor X no se estaba emitiendo en directo.

Al margen de manipulaciones del directo, el ganador del concurso ha sido Pol Granch, que se lleva un contrato discográfico con Sony Music. El alumno de Pausini se impuso por sopresa en la final a Elena Farga.