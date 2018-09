Techi rompe con su novio desde Guadalix Techi se dirige a las cámaras para hablar con su novio. / Telecinco La concursante de 'GH VIP 6' pide a su pareja un 'pause' después de su acercamiento a Tony Spina EL NORTE Viernes, 21 septiembre 2018, 13:29

La casa de Guadalix está provocando acercamientos entre concursantes, algunos incluso poniendo en peligro relaciones existentes en el exterior. El último ejemplo, lo sucedido con Techi y Tony Spina. La ex de Kiko Rivera ha tomado una decisión después de dormir junto a Tony en 'GH VIP 6'.

Como cada noche, Techi se tumbó al lado de Tony mientras le explicaba: «La verdad es que me gusta dormir así... Pegada». «A ver qué te piensas... ¿Que te voy a dar un beso o algo? ¡Lo llevas claro!», decía ante un sorprendido Spina, que se limitó a decir: «¡Pero de qué hablas!». Pero ella, como recoge Bekia, continuaba con su particular tonteo: «Claro, ¿qué te crees? ¿Que me pongo de frente tuyo para darte un beso o algo? Flipao». El extronista de 'MyHyV' se cuestionaba: «Pero quién ha dicho algo», mientras la ex de Alberto Isla volvió al ataque: «No te doy un beso ni para atrás». Entre risas, Techi insistió: «No, en serio, no tengo atracción por ti, ¿vale?». A lo que él respondió: «¡No te lo crees ni tú!».

Spina acudió al confesionario para explicar lo sucedido: «Enamoramiento y eso, como tal, no hay. Yo, como amigos, yo estoy bien». Aunque el acercamiento entre ambos es cada vez más estrecho y del que se están dando cuenta el resto de compañeros, que ya lo comentan abiertamente. «¡Techi quiere a Tony!», canturreaba Mónica Hoyos mientras comían, a lo que Techi respondió emocionada: «Oye, que esto no es el colegio».

Una vez en el confesionario, Techi habló con el Súper. «Yo no quiero que se malinterprete, pero Tony me aporta ciertas cosas en cierto momento de falta de cariño. Obviamente, me atrae. A veces le miro y digo: 'Ufff, te comería los morros pero bien', otras veces no. No sé ni lo que quiero, tengo un lío...».

La concursante puso ya la venda a su noviazgo antes de tener la brecha porque, según ella, «me dijo la persona que si me abrazaba, dormía pegada a un chico o... cualquier cosa, que me diese por dejada. Yo no me puedo enterar si la persona de fuera me ha dejado, ¿no? Sin tener pareja ni nada, créeme: Yo ya hubiese tenido algo».

Una vez en la habitación, Techi se dirigió a Alejandro: «A ver, mi vida. Perdóname, se me ha ido un poco la olla porque te echaba mucho de menos, pero no he llegado a hacer nada». Sin embargo, tras ese perdón, Techi dio un giro a su relato de arrepentimiento, añadiendo que «yo lo he hecho perfecto, porque él... ¡A saber el cerdo que ha hecho por ahí!». «Alejandro, cariño, sé que estoy con tu camiseta, sé que todo, ¿vale? Tengo un puto lío en mi mente que alucinas. Sé que me habrás dejado, ¿vale? Vamos a hacer un 'pause' y si, cuando salga de aquí, quieres ir a buscarme al plato, si te quedan ganas... Pues vuelve», palabras que provocaron las risas de Asraf y Chabelita. «No pasa nada, Alejandro, ¿vale? Solo quería decirte eso... que un besito y que te quiero, ¿vale, gordi?». A continuación, explicó a sus compañeros que había pedido a su chico un 'stand-by'.

Mientras tanto, Spina era claro: «Mi acercamiento con Techi... La verdad es que me da pena por su chico. No me gusta hacer sufrir a las personas y, en cierto modo, pues estoy implicado. Me sabe mal. La que debería dar respeto, digamos, es ella. Y, si ella también permite este acercamiento es que muchos sentimientos hacia él, fuertes, no debe tener».